Руусувуори прокомментировал победу над Карацевым во втором круге турнира в Нур-Султане

Финский теннисист Эмиль Руусувуори подвел итоги матча второго круша турнира в Нур-Султане против россиянина Аслана Карацева (7:6 (8:6), 6:4).

«Он прекрасный игрок. В этом году он показал всему миру, как умеет играть. Он не лучшим образом начал матч, а мне удалось это сделать чуть лучше. Но и я, возможно, не воспользовался своими шансами так, как могу. Но самое главное, что мне удалось одержать победу в двух сетах», — приводит слова Руусувуори официальный сайт ATP.

В четвертьфинале турнира Руусувуори встретится с белорусом Ильей Ивашко.