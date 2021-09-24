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Руусувуори прокомментировал победу над Карацевым во втором круге турнира в Нур-Султане

11:28
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Финский теннисист Эмиль Руусувуори подвел итоги матча второго круша турнира в Нур-Султане против россиянина Аслана Карацева (7:6 (8:6), 6:4).

«Он прекрасный игрок. В этом году он показал всему миру, как умеет играть. Он не лучшим образом начал матч, а мне удалось это сделать чуть лучше. Но и я, возможно, не воспользовался своими шансами так, как могу. Но самое главное, что мне удалось одержать победу в двух сетах», — приводит слова Руусувуори официальный сайт ATP.

В четвертьфинале турнира Руусувуори встретится с белорусом Ильей Ивашко.

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Сергей Разин все материалы автора

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