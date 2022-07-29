«Всегда говорю девочкам — вы худшие!» Покровская проверит готовность россиянок на фоне Вьетнама и Сербии

Главный тренер российских синхронисток сделала ряд заявлений перед стартом «Игр дружбы».

Уже четверть века никому не удается сместить наших девушек с первого места в синхронном плавании. На уровне Олимпийских Игр с 2000 года никто, кроме России, не поднимался на первую ступень пьедестала. Сейчас же Татьяна Покровская, главный тренер синхронисток, опасается, что финал эпохи близок. И дело не в падении качества, а в самой возможности выступать. Сборная первый раз пропустила чемпионат мира, а впереди совсем скоро — Игры в Париже. На них нужно не просто попасть, а еще и постараться удержать планку качества без возможности напрямую оценить свой уровень подготовки. С последним должны помочь международные «Игры дружбы», которые организованы в Казани. А перед их стартом Покровская собрала крупнейшие федеральные СМИ за уютным столом в кафе, чтобы обсудить как жить дальше в новых условиях...

Впервые иностранцев на соревнованиях больше, чем россиян

«Сейчас нам мешают сотрудничать в спорте и участвовать в состязаниях. Но это временно», — говорит Покровская приглашенным гостям. В их числе синхронистки из Вьетнама, Сербии, отдельные представители Казахстана и гости из Донецка. Традиционно приезжает Белоруссия, которая также как и Россия до конца 2022 года не имеет права выступать на турнирах под эгидой FINA. Вице-президент Федерации синхронного плавания России Ольга Павлова уверяет, что приехало бы гораздо больше стран. Но они столкнулись с колоссальным давлением со стороны международных организаций... «Но вот кто-то не испугался, и не прогадал», — отмечает Павлова. Также, по ее словам, 20 стран уже были готовы участвовать, но сметы уже были рассчитаны и мест не осталось. «Встретим их следующий раз. Казань умеет встречать!», — добавляет Татьяна Николаевна.

Для Покровской это действительно близкий город. Здесь регулярно проходят старты самого высокого уровня, кроме того, в городе действует юношеская школа под ее кураторством. Вспоминала тренер и чемпионат мира-2015 года, когда соревнования по синхронному плаванию проходили на футбольном стадионе. В этот раз такого масштаба не ожидается, поэтому все привычно пройдет во Дворце водных видов спорта. Причем борьба порой идет за количество участников, а не за качество. Так ликование Покровской вызвал тот факт, что впервые с начала периода геополитического обострения иностранных спортсменов больше, чем российских. Но будет ли нашей мощной сборной интересно с ними соревноваться? По факту в мире есть только одна команда, которая могла бы составить нам конкуренцию — китайская.

Синхронистки сборной Китая. Фото Global Look Press

Китай избегает конкуренции с Россией после успеха на ЧМ

Китай наступал нам на пятки в синхронном плавании долгие годы, а теперь, когда Россия временно на соревнованиях отсутствует, перехватывает у нее знамя гегемона. Но Покровскую ни Китай, ни другие страны на прошедшем без России ЧМ в Будапеште не удивили. «Все программы были прежними, — отмечает тренер. — После Олимпиады было мало времени и возможностей, чтобы показать что-то новенькое. Что приятно, определенный люфт был нам оставлен, и таких высоких оценок как мы увидели у сборной России на Олимпиаде не было. Никто из судей не посмел замахнуться, чтобы претендовать на первое олимпийское место». Здесь мы подходим к другому популярному вопросу — стоит ли в принципе считать легитимными чемпионами тех, кто побеждает в отсутствие России? Помимо Китая, бенефициарами ситуации стали команды Японии, Италии и Украины. Рады в Австрии с Грецией — до них дошла медальная «очередь».

«Так или иначе соревнования все равно прошли. Были победители и побежденные. Так что нельзя говорить, что теперь это не чемпионы. Они приехали представлять свою страну, порадовали своих болельщиков результатами, — призывает Покровская относится с уважением к итогам турнира. — Почему нет? Мы за китайцев порадовались, например. Они долгое время с нами «сотрудничали». Последнее слово Татьяна Николаевна сказала с очевидной усмешкой. Наверняка она имела в виду частые истории, когда сборная Китая копировала российские идеи в постановках. Но что помешало увидеть представителей Азии в Казани? Официальная причина — пандемия и сложности с перелетами. Тот же Вьетнам сделал пять пересадок, чтобы попасть в Татарстан. Но Покровская считает, что это была восточная хитрость. «После чемпионата мира, где они выиграли, приехать в Россию... А кто будет первым? Чемпионы мира или кто? Китайцы ведь очень мудрая нация. Конечно, нам их не хватает. Это была бы сильная дуэль», — отмечает она.

Татьяна Покровская. Татьяна Дорогутина, Фото архив «СЭ»

Опасений по смене гражданства лидерами нет

В отсутствии Китая самое главное для России — продолжать искать для себя новые вызовы и не терять нить мирового синхронного плавания. Тем более в условиях глобальных перемен, ведь уже в декабре презентуют новые правила этого вида спорта. Но Покровская спокойна. Она говорит, что и раньше не давала своим девочкам спуску. «Никогда не было неуважительного подхода. Я всегда говорила своим девочкам в бассейне, вы худшие! — отмечает Татьяна Николаевна. — Посмотрите на Италию, на Китай, а вы где и зачем? И не только я, мы все бьемся за каждую копеечку, никогда не смотрим на себя как на одних в пустыне. А настроения — они всегда разные». По словам Покровской были люди, которые называли прошедший ЧМ в Будапеште первым честным, когда в равной борьбе будет разыгрываться золото. Такие слова обижали Татьяну Николаевну. Это что получается, Россия вела борьбу нечестно?

С ней трудно спорить, без нашей страны развитие синхронного плавания в мире если и возможно, то явно не с таким рвением как сейчас. Спрос на специалистов из России высок даже с учетом всех обстоятельств. Так Светлана Ромашина, Влада Чигирева, Александра Пацкевич участвовали в постановке программ для итальянской команды, и помогли ей завоевать на ЧМ в Венгрии бронзу. Покровская только поддерживает такие шаги тренеров, но смены гражданства спортсменами не опасается. «Никто ничего не может гарантировать. Но думаю, что наши спортсмены будут оставаться в России и защищать честь страны, — уверена Покровская. — Бренд России никуда не денешь, переедет кто-то в другую страну или нет. Вот возьмем австрийский дуэт, они гречанки и вроде как «изменили» Греции. И не все судьи восприняли этот факт положительно! Готовились они в Греции, там в основном школу получали. Возможно, поэтому их так долго придерживали, не пускали на пьедестал.

Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко. Дмитрий Коротаев, Фото Известия

Олимпийские опасения

Переживает Татьяна Николаевна о другом. Если история с отстранением от стартов затянется, и возрастные спортсменки откажутся от продолжения карьеры и выберут себе другой жизненный путь. Больше всего опасений насчет Светланы Колесниченко — единственной чемпионки из прошлого «созыва» планирующей поехать в Париж 2024. Но поедем ли? Покровская предлагает видеть своим шансом новый девиз оргкомитета Игр во Франции. На днях Международный олимпийский комитет (МОК) представил девиз Олимпиады-2024 — «Откроем Игры широко» (Games wide open). «Олимпийские Игры открыты для всех? Это прекрасно. Значит, есть надежда. Если для всех, то почему не для нас? Щелкнули по носу. Нам можно будет опираться на эту мысль. Пусть они с другим смыслом этот девиз придумывали, а у нас смысл свой. Будем настаивать», — сказала Покровская.

Временное отстранение можно пережить, но для многих водораздел — Олимпиада. «Как наши спортсменки переживают насчет Парижа? Мы все переживаем... Света Колесниченко, Саша Мальцев. Они лучшие в мире, у них великолепные программы. Итальянцу, наверное, было скучно на первом месте! Наконец-то победил, но без конкуренции... А эта конкуренция всегда нужна. Мы любим, когда впритык и считаем по баллам. Победа выковывается на драйве. А когда ты один в пустыне вышел... Это и на девочек не очень хорошо влияет. Но хочется верить, что мы все будем участвовать. Спорт — это мир. И не стоит об этом забывать», — сказала напоследок Покровская и собралась в бассейн. Тренировки даже на выезде — всегда по расписанию.