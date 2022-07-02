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Сегодня, 18:15

В синхронном плавании вводят новую систему оценок. В разработке участвовали представители России

Анастасия Плетнева
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Синхронное плавание.
Фото Дмитрий Коротаев, Известия
Синхронистки во время выступления.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Синхронистки во время выступления.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Упор будет сделан на сложность программы — нужно будет заранее определить список элементов, за которые начнут начислять конкретные баллы.

Практически в каждом виде спорта есть субъективная часть. Даже там, где главенствуют секунды или забитые голы, шансов на несправедливость меньше, но она все равно есть. В субъективных видах спорта все еще сложнее — там все оценивается бригадой арбитров, которые могут допускать человеческие ошибки и просчеты. Поэтому в среднем раз в четыре года происходит смена системы оценивания, вводятся дополнительные критерии или модернизируются старые. Эпидемия нововведений уже захватила фигурное катание, в котором теперь будет три компонента вместо пяти, а в художественной гимнастике снова используется шкала оценивания артистизма и больше внимания уделяется предметам тела. На очереди реформы в синхронном плавании.

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Системность при подсчете сложности программ

Об этом было известно еще весной, когда был представлен первый драфт новых правил. Основных моментов три — синхронизация подсчета очков и установление степени сложности акробатических и гибридных элементов. Инновационная группа, которая разрабатывала эти новые правила, ставила целью сделать ориентированную на спортсменов систему подсчета очков, которой была бы присуща четкая схема сложности. Это должно помочь атлетам и тренерам более грамотно выстраивать программу и следить за ее исполнением. Кроме этого, предлагается двигаться к постановкам с четко заданным количеством элементов, чтобы на соревнованиях соперников из разных стран можно было сравнивать напрямую.

Сложность программы будет определяться заранее — каждый элемент будет стоить определенное количество баллов. Для подсчета сложности предлагается использовать различные математические формулы. Максимум, который смогут набрать спортсмены за программу, — 100 баллов. Такое положение кажется более объективным, чем-то, когда 15 судей оценивают элементы (40 процентов от общей суммы), а также исполнение и впечатление (по 30). Международная федерация плавания (FINA) с помощью этой системы хочет сделать синхронное плавание «быстрее, выше, сильнее и прозрачнее» — имеется в виду, естественно, оценивание.

Синхронистки во время выступления. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Синхронистки во время выступления.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

— Конечно, мы не хотим терять художественную часть, — рассказывала Мария Хосе Бильбао, представитель инновационной группы, во время одного из вебинаров, касающихся новой системы оценивания. — Это тоже искусство. Но с помощью повышения объективности во многих областях можно облегчить всем жизнь.

Подобная система поможет разделить обязанности между судьями, а также будут введены технологии для определения синхронности между спортсменами. Этот критерий вообще будет отделен от панели «Исполнение». Часть арбитров будет следить за технической сложностью программ, а другая станет наблюдать за синхронностью. Те, кто оценивает исполнение и артистическое впечатление, останутся выполнять эти задачи.

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Применение технологий из фигурного катания

Представители инновационной группы говорят, что они консультировались с судьями из фигурного катания и художественной гимнастики, расспрашивая их про нововведения. Теперь в синхронном плавании перед выступлением тренеры будут предоставлять список запланированных элементов. Судьи сложности будут смотреть, выполняются ли заявленные элементы, сверяя их с фактической программой. К этой оценке добавятся баллы за исполнение.

Судьи артистического впечатления при этом будут смотреть за переходами между элементами, хореографией, музыкальностью и презентацией, то есть здесь все останется по-прежнему. Затем из оценки вычтут штрафы за несинхронность, превышение времени, касание льда и так далее.

Ошибки теперь будут делиться на три группы: незначительные (караются снятием 0,05 балла), очевидные (0,3 балла) и значительные (2 балла). Последние — это любые ошибки, которые приводят к изменениям содержания программы, то есть разным отклонениям от предоставленного списка элементов. Все это будут вычислять автоматически — судьям нужно будет только нажать на определенную кнопку в мобильном приложении. При этом ошибка должна быть подтверждена как минимум двумя контроллерами, а если мнения разошлись, то засчитывается менее серьезный недочет.

Синхронистки во время выступления. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Синхронистки во время выступления.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

Важные изменения произошли и в акробатике — элементы были разделены на четыре группы:

1. Воздушные — те, что выполняются в воздухе.

2. Баланс — движения, которые выполняются с помощью поддержки, обычно в вертикальном положении.

3. Комбинированные — микс первого и второго типа элементов.

4. Платформа — это похоже на вторую группу элементов, но разница в темпе и построении движения.

Похожие правила будут введены для гибридов — у них тоже будет своя система сложности, а оценивать начнут вращения, толчки, гибкость, углы, высоту и соединение. Это базовая часть, но за такие элементы могут давать еще бонусы — здесь уже учитываются количество движений, время под водой, скорость, синхронность и так далее.

Новая система еще будет тестироваться и дорабатываться, и в итоге на техническом конгрессе в октябре проведут голосование по поводу такого подсчета очков. Некоторые тренеры уже успели оценить систему — испанский специалист Анита Альварез сказала, что теперь все будет справедливо, у каждого элемента будет своя стоимость, а тренеры будут думать, что полезно, что нет и как при этом не убить креативность в программе.

В разработке системы принимала участие судья Мария Хосе Бильбао из Испании, а также ее соотечественница Ана Монтеро, россиянки Ирина Бутузова и Ольга Брусникина, украинки Светлана Саидова и Анастасия Петренко, а также канадки Кара Хильд и Джеки Бакингем.

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