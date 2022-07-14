Восходящая звезда российского спорта умерла в 20 лет: врачи не замечали врожденного заболевания

Синхронистке Ольге Ларкиной так и не суждено было стать олимпийской чемпионкой — за три года до Игр в Пекине она скончалась от болезни, которая обычно поражает людей старше 65 лет.

В декабре 2005 года произошла одна из самых страшных трагедий в современной истории российского спорта. Чемпионка мира по синхронному плаванию Ольга Ларкина внезапно почувствовала себя плохо во время тренировки. Острые боли в спине были невыносимы. Ее госпитализировали, но анализы и исследования не показывали отклонений от нормы. Врачи не могли понять, что происходит. Установить причину критического состояния помогла бы проверка сосудов в Боткинской больнице, но до нее девушка уже не дожила.

«Бабуля, мне очень плохо»

Это были последние слова Ольги, которая за пять месяцев до трагедии выиграла две золотые медали чемпионата мира в группе и комбинации. Через три года намечалась Олимпиада, и Ларкина к ней усиленно готовилась, была в числе основных кандидатов на поездку в столицу Китая. В роковой день, 2 декабря 2005 года, она, как обычно, проводила тренировку на сборе российской команды в подмосковном Раменском. После 50 попыток сальто с бортика бассейна Ларкина вдруг пожаловалась на самочувствие.

«Она подплыла ко мне и сказала, что у нее болит спина. Наш врач дал ей таблетку, и Оля продолжила работу, благо до конца занятия оставалось совсем немного. После обеда боль не успокоилась, и Ларкина вновь отправилась к доктору. Тот сделал ей укол баралгина и помассировал спину. Я разрешила Оле пропустить вечернюю тренировку и остаться в гостинице. Никаких черных мыслей не было и в помине, при постановке акробатики девочки часто жалуются на боль», — вспоминала в интервью «Известиям» главный тренер сборной России Татьяна Покровская.

Татьяна Покровская. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Но под вечер 20-летней спортсменке стало еще хуже. При этом врач сборной уже уехал в Москву. С Ларкиной оставалась только массажистка, которая позвонила ведущему специалисту медицинского управления Центра спортивной подготовки Ирине Родионовой. «Мне сказали, что Олю тошнило, описали все симптомы. В голове сразу возникло несколько диагнозов: гастрит, воспаление желчного пузыря или камни в почках. Мы договорились, что ей дадут но-шпу и вызовут скорую. В серьезность этого случая я не верила, но решила девочку госпитализировать на всякий случай», — рассказала Родионова «Известиям».

Ларкину доставили в местную больницу в Раменском. Но врачи не смогли поставить никакого диагноза. При этом девочке было все хуже. В отчаянии мать сама отвезла дочку в Боткинскую больницу в Москву. Но и там анализы и многочисленные обследования не давали никаких результатов, показывали норму. В этот момент Ольге ненадолго полегчало, о чем она успела сообщить врачам. Дело было в субботу, 3 декабря, на понедельник ей назначили исследование сосудов. Но 5 декабря делать его уже было некому. Вечером внучка поговорила с бабушкой, которой рассказала, что ей очень плохо, а ночью талантливой синхронистки не стало.

«Оли больше нет»

Те ужасные слова рыдающей от горя матери Ларкиной до сих пор с кошмаром вспоминает подруга Ольги по сборной Наталья Злобина. 4 декабря 2005 года она планировала навестить Олю в больнице. Но перед выездом ей сообщили, что ехать больше никуда не нужно. Трагедия настолько шокировала Злобину, что через неделю она завершила карьеру. «Официальная причина смерти Оли Ларкиной — аневризма аорты легочной части. Это патология с детства, которую невозможно определить при обследованиях, так как аорта расположена за сердцем, на УЗИ ее не видно», — сказала агентству «Р-Спорт» Покровская.

Главный тренер добавила, что девочка была прекрасным человеком и талантливой спортсменкой, которая обязательно отобралась бы на Олимпиаду, где стала бы чемпионкой. Тем ужаснее, что в Пекине на подиуме была только ее траурная фотография, которую вопреки всем правилам пронесли бывшие сокомандницы. Причем делали они это на каждом международном турнире.

«В групповой программе у каждого из участников своя линия. И на тренировках мы долго не сужали ряды, оставляли свободным место, где выступала Оля. Пока тренеры не подобрали ей замену. А еще на всех соревнованиях, включая Игры в Пекине, втихаря проносили с собой на награждение фотографию Оли. Для нас она такая же олимпийская чемпионка, как и мы», — рассказала в интервью «СЭ» знаменитая российская синхронистка Светлана Ромашина.

Спортсменку можно было спасти?

Аневризма аорты — диагноз людей старше 65 лет, чьи сосуды источены атеросклерозом или многочисленными хроническими заболеваниями. У молодых людей такого практически не бывает. Если только патология не врожденная, как и случилось с Ларкиной. Спасти жизнь в этом случае можно только при экстренном хирургическом вмешательстве. Но даже после него пятилетняя выживаемость катастрофически низкая. При этом проблему еще и нужно вовремя обнаружить. Но она практически не поддается диагностике. Не помогли даже многочисленные медицинские осмотры, которые Ольга регулярно проходила как профессиональная спортсменка.

«Даже если бы врачи смогли поставить верный диагноз, они бы просто не успели подготовить операцию. Для этого нужно отключать сердце, иметь огромный запас крови. Да и потом, кто бы ее делал?! Обычному хирургу она не под силу, тут нужно вызывать специалиста. На все это требовалось как минимум день-два; несколько часов ничего бы не решили. К тому же не забывайте: это были выходные», — сказала «Известиям» Родионова.

Увы, спасти спортсменку, видимо, в тех обстоятельствах было невозможно. Но трагедия с ней, возможно, спасла жизни других девочек. Покровская, которая и по сей день занимает должность главного тренера сборной России, признавалась, что особенности организма есть практически у любой ее подопечной. Разумеется, отклонения эти не критичные. А если хотя бы малейшее подозрение на что-то серьезное, хочется верить, не спустят на тормоза. Здоровье и жизнь несоизмеримо дороже любых титулов и наград.