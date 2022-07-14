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Восходящая звезда российского спорта умерла в 20 лет: врачи не замечали врожденного заболевания

Юрий Якушин
Читать «СЭ» в
Ольга Ларкина.
Татьяна Покровская.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Синхронистке Ольге Ларкиной так и не суждено было стать олимпийской чемпионкой — за три года до Игр в Пекине она скончалась от болезни, которая обычно поражает людей старше 65 лет.

В декабре 2005 года произошла одна из самых страшных трагедий в современной истории российского спорта. Чемпионка мира по синхронному плаванию Ольга Ларкина внезапно почувствовала себя плохо во время тренировки. Острые боли в спине были невыносимы. Ее госпитализировали, но анализы и исследования не показывали отклонений от нормы. Врачи не могли понять, что происходит. Установить причину критического состояния помогла бы проверка сосудов в Боткинской больнице, но до нее девушка уже не дожила.

«Бабуля, мне очень плохо»

Это были последние слова Ольги, которая за пять месяцев до трагедии выиграла две золотые медали чемпионата мира в группе и комбинации. Через три года намечалась Олимпиада, и Ларкина к ней усиленно готовилась, была в числе основных кандидатов на поездку в столицу Китая. В роковой день, 2 декабря 2005 года, она, как обычно, проводила тренировку на сборе российской команды в подмосковном Раменском. После 50 попыток сальто с бортика бассейна Ларкина вдруг пожаловалась на самочувствие.

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«Она подплыла ко мне и сказала, что у нее болит спина. Наш врач дал ей таблетку, и Оля продолжила работу, благо до конца занятия оставалось совсем немного. После обеда боль не успокоилась, и Ларкина вновь отправилась к доктору. Тот сделал ей укол баралгина и помассировал спину. Я разрешила Оле пропустить вечернюю тренировку и остаться в гостинице. Никаких черных мыслей не было и в помине, при постановке акробатики девочки часто жалуются на боль», — вспоминала в интервью «Известиям» главный тренер сборной России Татьяна Покровская.

Татьяна Покровская. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Татьяна Покровская.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Но под вечер 20-летней спортсменке стало еще хуже. При этом врач сборной уже уехал в Москву. С Ларкиной оставалась только массажистка, которая позвонила ведущему специалисту медицинского управления Центра спортивной подготовки Ирине Родионовой. «Мне сказали, что Олю тошнило, описали все симптомы. В голове сразу возникло несколько диагнозов: гастрит, воспаление желчного пузыря или камни в почках. Мы договорились, что ей дадут но-шпу и вызовут скорую. В серьезность этого случая я не верила, но решила девочку госпитализировать на всякий случай», — рассказала Родионова «Известиям».

Ларкину доставили в местную больницу в Раменском. Но врачи не смогли поставить никакого диагноза. При этом девочке было все хуже. В отчаянии мать сама отвезла дочку в Боткинскую больницу в Москву. Но и там анализы и многочисленные обследования не давали никаких результатов, показывали норму. В этот момент Ольге ненадолго полегчало, о чем она успела сообщить врачам. Дело было в субботу, 3 декабря, на понедельник ей назначили исследование сосудов. Но 5 декабря делать его уже было некому. Вечером внучка поговорила с бабушкой, которой рассказала, что ей очень плохо, а ночью талантливой синхронистки не стало.

«Оли больше нет»

Те ужасные слова рыдающей от горя матери Ларкиной до сих пор с кошмаром вспоминает подруга Ольги по сборной Наталья Злобина. 4 декабря 2005 года она планировала навестить Олю в больнице. Но перед выездом ей сообщили, что ехать больше никуда не нужно. Трагедия настолько шокировала Злобину, что через неделю она завершила карьеру. «Официальная причина смерти Оли Ларкиной — аневризма аорты легочной части. Это патология с детства, которую невозможно определить при обследованиях, так как аорта расположена за сердцем, на УЗИ ее не видно», — сказала агентству «Р-Спорт» Покровская.

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Главный тренер добавила, что девочка была прекрасным человеком и талантливой спортсменкой, которая обязательно отобралась бы на Олимпиаду, где стала бы чемпионкой. Тем ужаснее, что в Пекине на подиуме была только ее траурная фотография, которую вопреки всем правилам пронесли бывшие сокомандницы. Причем делали они это на каждом международном турнире.

«В групповой программе у каждого из участников своя линия. И на тренировках мы долго не сужали ряды, оставляли свободным место, где выступала Оля. Пока тренеры не подобрали ей замену. А еще на всех соревнованиях, включая Игры в Пекине, втихаря проносили с собой на награждение фотографию Оли. Для нас она такая же олимпийская чемпионка, как и мы», — рассказала в интервью «СЭ» знаменитая российская синхронистка Светлана Ромашина.

Спортсменку можно было спасти?

Аневризма аорты — диагноз людей старше 65 лет, чьи сосуды источены атеросклерозом или многочисленными хроническими заболеваниями. У молодых людей такого практически не бывает. Если только патология не врожденная, как и случилось с Ларкиной. Спасти жизнь в этом случае можно только при экстренном хирургическом вмешательстве. Но даже после него пятилетняя выживаемость катастрофически низкая. При этом проблему еще и нужно вовремя обнаружить. Но она практически не поддается диагностике. Не помогли даже многочисленные медицинские осмотры, которые Ольга регулярно проходила как профессиональная спортсменка.

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«Даже если бы врачи смогли поставить верный диагноз, они бы просто не успели подготовить операцию. Для этого нужно отключать сердце, иметь огромный запас крови. Да и потом, кто бы ее делал?! Обычному хирургу она не под силу, тут нужно вызывать специалиста. На все это требовалось как минимум день-два; несколько часов ничего бы не решили. К тому же не забывайте: это были выходные», — сказала «Известиям» Родионова.

Увы, спасти спортсменку, видимо, в тех обстоятельствах было невозможно. Но трагедия с ней, возможно, спасла жизни других девочек. Покровская, которая и по сей день занимает должность главного тренера сборной России, признавалась, что особенности организма есть практически у любой ее подопечной. Разумеется, отклонения эти не критичные. А если хотя бы малейшее подозрение на что-то серьезное, хочется верить, не спустят на тормоза. Здоровье и жизнь несоизмеримо дороже любых титулов и наград.

Сборная России по синхронному плаванию
Татьяна Покровская
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