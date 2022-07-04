В синхронном плавании станет больше мужчин? Колонка Аллы Шишкиной

Авторская колонка трехкратной олимпийской чемпионки (Лондон-2012, Рио-2016, Токио-2020), четырнадцатикратной победительницы чемпионатов мира и шестикратной — Европы по синхронному плаванию о глобальных изменениях в правилах вида спорта, который еще недавно считался женским.

Международная федерация плавания FINA выложила на своем сайте черновик новых правил, касающихся синхронного (артистического) плавания.

Изменений, пусть и не на 100 процентов утвержденных, много. Начнем по порядку:

1. Вероятно, что мужское соло будет представлено на всех международных турнирах, начиная с юношеских и юниорских чемпионатов и заканчивая соревнованиями среди взрослых спортсменов. И техническое, и произвольное.

2. Комбинированная программа, скорее всего, останется в арсенале юношеских чемпионатов и взрослых мировых серий. Если это утвердят, то на чемпионатах мира комби больше не будет.

3. В состав технической, произвольной и акробатической групп может быть включено до двух юношей. Это значит, что теперь группы могут быть смешанными. В том числе и на Олимпийских играх. Это не обязаловка, пока только возможность и мужчинам показать себя в команде.

В черновике новых правил красным выделено, что бюро FINA еще решает, какие программы будут представлены именно на Играх. Думаю, это связано с дебатами по поводу включения в программу Олимпиад микст-дуэтов. Напоминаю, что все, что касается олимпийского движения, должно проходить согласование в МОК.

4. Состав участников команды на Олимпийских играх не изменился: восемь человек плюс один запасной. К сожалению, запасной медаль не получает. Так же, как это было в Токио. А я так надеялась, что этот пункт пересмотрят в сторону девятого члена команды.

Лукреция Руджеро и Джорджо Минисини. Фото Global Look Press

Революция в судействе

5. Судейство. Пожалуй, самый главный аспект из всех. Тут изменения такие кардинальные, что можно сравнить их с переворотом с ног на голову, а в случае с синхронным плаванием — с головы на ноги. Так сильно правила в судействе не меняли с момента основания вида спорта. На данный момент никто из специалистов не может дать точного объяснения, что конкретно теперь будет влиять на оценку: синхронность, артистичность, сложность или что-то еще, но главное в том, что все изменения направлены на большую объективность и понятность для зрителей. Например, синхронность теперь будут оценивать три технических специалиста, перед ними будет три кнопки: сильный асинхрон, средний и незначительный. Для еще большей точности будет использоваться специальное оборудование. Предположу, что как ВАР в футболе. По отдельным компонентам, входящим в программы, написаны новые методические материалы и критерии оценивания. Шаг итоговой оценки тоже изменился, теперь он 0.25 — это значит, что теперь нельзя поставить 9.9, только 10.0 или 9.75. На данном этапе понятно, что такое масштабное изменение потребует обучения не только судей, но и тренеров. Тем более что последним теперь нужно будет заполнять карточки...

6. Карточки тренера. Еще одно новшество для нашего вида спорта. Подобные карточки уже практикуются в художественной гимнастике и фигурном катании. В синхронном плавании такой практики еще не было. Теперь тренеру нужно будет заполнять специальный формуляр, в который нужно будет вписать все связки и поддержки. Их количество будет оговорено и станет одинаковым для каждой команды. Условно, если раньше можно было одной группе сделать пять связок и три поддержки, а другой — шесть связок и одну поддержку, то теперь у всех будет одинаковое количество и поддержек, и связок. Лично мне заполнение карточек показалось сложным, но, может быть, фигуристы и гимнастки помогут разобраться в этом побыстрее.

7. Технические элементы во всех программах так же изменились, но они и раньше менялись каждые четыре года, поэтому тут никаких особых сюрпризов не произошло.

8. Акробатические элементы (поддержки) — теперь их оценивают отдельно. Для этого разработана целая система. Все поддержки разделены на группы: выполняющиеся в воздухе, стоящие на балансе, комбинированные и стоящие на платформе. При этом разобраны различные положения тела спортсменки-акробатки. Все движения и сложность разделены на подгруппы. От количества, состава движений и способа их выполнения зависит оценка. Ранее поддержки отдельно не оценивались, поэтому теперь итоговые баллы будут зависеть и от них. Некоторым, кто уже видел эту брошюру, часть рисунков напомнили схематичные позы из Камасутры. Ознакомиться со сборником красочных картинок поддержек можно на официальном сайте FINA.

Александр Мальцев и Майя Гурбанбердиева. Фото Global Look Press

Дополнительная мотивация для мальчиков

Я поговорила о перспективах появления мужчин в группах с российским синхронистом Александром Мальцевым, четырехкратным чемпионом мира и шестикратным чемпионом Европы в микст-дуэте.

? Мне всегда больше нравились сольные программы и дуэт. Я стремился выступать в них и не думал о группе, — признался Мальцев. — Встану я в группу или нет, решать тренерскому штабу. Но два микст-дуэта и два мужских соло — уже большая нагрузка. Сейчас мне иногда удается совмещать свои тренировки и тренерскую деятельность. Это то, что я хотел, — быть тренером. Сейчас я готовлю мальчиков и девочек в микст-дуэтах, но чувствую в себе силы для работы над всеми программами. Талантливых мальчиков, занимающихся синхронным плаванием в России, становится все больше. Для них изменения в правилах — это несомненный плюс. Сейчас у девочек больше десятка квот, чтобы попасть в команду, а у мальчиков — только одна. Если в команде будет больше мест для мужчин, для них это будет огромной мотивацией, чтобы продолжать тренировки. Здесь я думаю о будущем, а не конкретно о себе. Я давно говорил, что через какое-то время группы в синхронном плавании станут смешанными, и я очень рад за молодое поколение.

Окончательные изменения и публикация новых правил запланированы на осень, а их вступление в силу намечено на 2023 год.

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