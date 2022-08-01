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Сегодня, 19:30

В вечернем платье — на Северный полюс. Невероятное приключение Аллы Шишкиной

Алла Шишкина
Колумнист
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Алла Шишкина.
Фото Анастасия Дитрих
Алла Шишкина с Виктором Боярским и Стасом Море фоне полярной станции на Земле Франца-Иосифа.
Фото Анастасия Дитрих
Алла Шишкина.
Фото Анастасия Дитрих
Алла Шишкина.
Фото Анастасия Дитрих
Алла Шишкина.
Фото Анастасия Дитрих
Алла Шишкина.
Фото Анастасия Дитрих
Участники проекта «Ледокол открытий».
Фото Анастасия Дитрих
Утренняя зарядка.
Фото Анастасия Дитрих
Алла Шишкина.
Фото Анастасия Дитрих
Алла Шишкина с участниками проекта «Ледокол открытий».
Фото Анастасия Дитрих
Участники проекта «Ледокол открытий».
Фото Анастасия Дитрих
Ребята из «Русской Арктики» и Анна Тимофеева.
Фото Анастасия Дитрих
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Большой репортаж трехкратной олимпийской чемпионки (Лондон-2012, Рио-2016, Токио-2020), четырнадцатикратной победительницы чемпионатов мира и шестикратной — Европы по синхронному плаванию, которая побывала в крутом путешествии, где восхищалась Арктикой, а еще больше — людьми.

Когда в космос?

Я очень люблю тепло. Летний отпуск для меня — это море, песок, пальмы и жара плюс 35. Поэтому когда в июне позвонили друзья из конкурса «Большая перемена» и предложили покорить Северный полюс на ледоколе, то немного опешила и пообещала подумать. Очень быстро выяснилось, что такая экспедиция — предел мечтаний для многих моих друзей и коллег. А мама вообще сказала, что подобный шанс выпадает раз в жизни и надо непременно его использовать.

Светлана Колесниченко и&nbsp;Варвара Субботина. Российские воды ожили в «Динамо». Колонка Аллы Шишкиной

Между тем я никогда никуда не ходила на кораблях в принципе, плавала только от борта к борту в спортивных бассейнах. А тут такой круиз, и сразу на ледоколе! Но для участников круиза провели вводную лекцию по зуму и рассказали, что взять с собой, как себя вести и какие справки нужно собрать. Все сделала очень быстро — приготовления шли как по маслу. Создавалось ощущение, что сама судьба благоволит этой поездке больше, чем всем моим планам за предыдущие 32 года жизни. В Москве июль, плюс 28, а я складываю в чемодан куртку, шапку и флисовый костюм. При этом мои коты Мотя и Кузя смотрят с подозрением, но молчат. Только муж как-то спросил, какого числа улетаю в космос — мол, после Северного полюса от меня можно ожидать всего что угодно. Задумалась об околоземной орбите, поняла, что боюсь высоты, — и продолжила паковать зимние вещи.

Участники проекта «Ледокол открытий». Фото Анастасия Дитрих
Участники проекта «Ледокол открытий». Фото Анастасия Дитрих
Анастасия Дитрих

«Ледокол открытий» — проект, который Росатом организовал совместно с «Большой переменой». Победители конкурса, школьники со всей страны, отправились на макушку Земли на борту гиганта «50 лет Победы» в качестве приза. На протяжении всей поездки они ежедневно встречались с экспертами в разных областях науки, бизнеса, музыки и на этот раз со мной — как со специалистом в области спорта. Десять дней новых знаний, открытий, вопросов, ответов, интеллектуальных игр и прочих активностей.

Каждое утро я проводила зарядку. С первого же раза поняла, что дети спортивные — даже те, кто никогда не занимался в ДЮСШ. Со второго дня стала давать упражнения посложнее. Мы выходили на вертолетную площадку в 7.50 и там проводили мини-тренировки, даже на руках стояли! Ребята были в восторге — особенно те, у кого это получилось.

Утренняя зарядка. Фото Анастасия Дитрих
Утренняя зарядка. Фото Анастасия Дитрих
Анастасия Дитрих

Двести двадцать один день на лыжах и собаках

От Мурманска до Северного полюса четыре дня хода. Каюту мне выделили шикарную, двухкомнатную, даже с ванной! Качка почти не чувствовалась — летом она не настолько сильная. Но ощущения очень непривычные. Благодарю синхронное плавание за крепкий вестибулярный аппарат, а то некоторых укачивало — народ пил специальные таблетки. Мои две пачки остались целы — вот думаю, как сдать их обратно в аптеку. Тысяча рублей на дороге не валяется, а в круиз в ближайшее время вряд ли отправлюсь.

Оттого что иногда хлопали и поскрипывали двери тумбочек и шкафа, казалось, что мы катим в поезде. Только «поезд» — огромная махина с двумя ядерными реакторами. Нам даже экскурсию по ледоколу провели, все рассказали и показали. Морякам тяжело не видеть семьи по четыре-пять месяцев, но они держатся бодрячком, улыбаются. И казалось, что для них тоже прикольно видеть на борту туристов.

Алла Шишкина с Виктором Боярским и Стасом Море фоне полярной станции на Земле Франца-Иосифа. Фото Анастасия Дитрих
Алла Шишкина с Виктором Боярским и Стасом Море фоне полярной станции на Земле Франца-Иосифа.
Анастасия Дитрих

Нам нереально повезло с погодой: в Арктике стояли солнечные дни, что для этих широт редкость. Так рассказал мне Виктор Ильич Боярский — заслуженный полярник, больше семидесяти раз ходивший на полюс. Классный мужик, еще и стихи красивые пишет. У нас с ним было две лекции. Показывал фильм, как в составе экспедиции пяти человек на лыжах и на собаках двести двадцать один день шел к полюсу. Еще раз — двести двадцать один! Только вдумайтесь в это число... У меня мурашки бежали по коже от таких кадров: сила человеческого духа и тела поистине неиссякаема. Это мы сейчас на ледоколе с комфортом добирались: четырехразовое питание, культурная программа, тепло, уютно. А там люди себя превозмогали в условиях, не предназначенных для жизни. Я в полнейшем восхищении.

Алла Шишкина с участниками проекта «Ледокол открытий». Фото Анастасия Дитрих
Алла Шишкина с участниками проекта «Ледокол открытий».
Анастасия Дитрих

Глаза по пять рублей

Каждый день мы неформально встречались с экспертами на кофе-брейках и вечерних посиделках. Поскольку я пребывала в том же статусе, то смогла побольше с очень интересными людьми пообщаться. Сидела, внимательно слушала. Большинство — физики, химики, математики, исследователи Арктики. Я и точные науки — вещи несовместимые, поэтому внимала с открытым ртом и глазами по пять рублей. Честно говорю: иногда чувствовала себя дурой, но пыталась что-то понять для общего развития. Ученый же люд меня все время подбадривал. И на мою лекцию про спорт, журналистику и личный бренд пришел. Очень поддерживали, хлопали. Виктор Ильич сказал, что я выдержала бы путешествие к Северному полюсу на лыжах. Человек просто не видел, как я на них стою, а то сразу свои слова обратно забрал бы

Алла Шишкина. Фото Анастасия Дитрих
Алла Шишкина.
Анастасия Дитрих

Бегство белого мишки

Итак, как же выглядит Северный полюс. Кругом лед, все белое, чистое — ни соринки. Такую картину мы все дни из окон своих кают и с палубы наблюдали. Если где-то рядом проплывал «грязный» кусок льда, то на нем находились либо остатки водорослей, либо остатки жизнедеятельности моржей или белых мишек. Отметились, так сказать. Кстати, медведя мы с палубы видели — и очень близко. Ребята-операторы, которые делают фильм о нашей поездке, даже на квадрокоптер его засняли. Красавец, но мне стало его жалко. Мы за ним на огромном ледоколе гнались в течение часа. Зверь уже не знал, как убежать, проваливался под лед, язык на плечо, бежит, оборачивается, а мы все там же. Стоим, кричим, руками машем, делаем пятидесятую фотографию на его фоне. Прямо «дикари» с последними моделями телефонов. Надеюсь, мишка нас не проклял.

Участники проекта «Ледокол открытий». Фото Анастасия Дитрих
Участники проекта «Ледокол открытий».
Анастасия Дитрих

Танец на макушке Земли

На самом полюсе мы исполнили танец-флешмоб, который готовили каждый день и повторяли по часу. Под песню про Арктику получилось классно. Ее написал еще один эксперт из нашей команды, Станислав Даньшин, он же Стас Море. Это один из первых спецов, которых я встретила в Мурманске. Веселый, энергичный, талантливый.

Алла Шишкина. Фото Анастасия Дитрих
Алла Шишкина.
Анастасия Дитрих

Что лично делала на Северном полюсе? Миллион фото и видео с ледоколом, с якорем ледокола, с канатом, как будто я тащу ледокол, с табличкой «Северный полюс» и даже в вечернем платье. А вот искупаться, увы, не удалось: капитан «50 лет Победы» сказал, что сход в воду затруднен. Впрочем, я не расстроилась. Температура воды была около минус двух градусов (соленая океаническая не замерзает при нуле). Это совсем не Рио-де-Жанейро, где на Играх-2016 взяла свое второе олимпийское золото. Решила, что поездка изначально шла очень гладко и раз не судьба окунуться в купель в окружении льда, ледокола и нескольких сотен людей — значит, так надо. А капитан у нас опытный, Руслан Владимирович Сасов. Романтик. Наверное, таким и должен быть настоящий моряк.

Алла Шишкина. Фото Анастасия Дитрих
Алла Шишкина.
Анастасия Дитрих

Набирать воду с полюса в бутылку в качестве сувенира тоже не стала. Тем более попросили делать это из лужи, там вода пресная, а соленая из океана испортится, и нет смысла ее забирать с собой. Лужи тут не такие, как мы обычно представляем, — чистые, но я все равно побрезговала. Фото и видео — лучше жидкости в пластиковой таре.

Алла Шишкина. Фото Анастасия Дитрих
Алла Шишкина.
Анастасия Дитрих

На ледоколе я сделала гораздо больше. Познакомилась с интересными людьми, приобрела новые знания, танцевала, пела, играла, сходила в баню с Аней. О последнем пункте поподробнее. Анна Тимофеева — работник Научно-исследовательского института Арктики и Антарктики, мама троих детей, ученый. С ней очень легко и приятно общаться. Она рассказывает интересные истории о своих экспедициях и ко всем траблам относится так, как будто это пустяк. Перед поездкой Аня надорвала крестообразную связку колена. Я подарила ей фитнес-резинку и показала упражнения, чтобы побыстрее восстановиться.

Ребята из Русской Арктики и Анна Тимофеева. Фото Анастасия Дитрих
Ребята из «Русской Арктики» и Анна Тимофеева. Фото Анастасия Дитрих
Анастасия Дитрих

«Русская Арктика»

Чуть не забыла про ребят из «Русской Арктики», они тоже побывали в этой экспедиции. Это национальный парк, который занимает северную часть острова Северный (архипелаг Новая Земля) и архипелаг Земля Франца-Иосифа. Их истории про жизнь на полярной станции, документальные фильмы и лепка белых медведей из глины растопили сердца самых скептически настроенных детей и взрослых. А образы в стиле полярников 30-х годов — черные бушлаты, сапоги и фуражки — вызвали фурор и бесконечное фотографирование. Не представляю, как люди по полгода, по году живут в окружении льда, холодного океана, ветра, практически без связи. Раньше никогда не задумывалась о том, какая это тяжелая работа...

Российские синхронистки&nbsp;&mdash; чемпионки Олимпиады в&nbsp;Токио. Мой 2021-й: триумф, боль и новый вызов. Колонка Аллы Шишкиной

P. S. На обратном пути сидела в своей огромной каюте и перебирала в голове разные мысли. В этой поездке вообще много думала — о хорошем, добром. О том, какие потрясающие люди живут в нашей стране. Какие дети растут и как они станут продолжать традиции. О том, что мне 2 августа исполнится 33 года и, видимо, такие философские рассуждения — признак приближающейся старости. Но черт возьми, мне пока 32, я покорила Северный полюс на атомном ледоколе в окружении невероятных людей и чувствую, что это только начало моей личной экспедиции.

Алла Шишкина
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