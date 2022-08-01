В вечернем платье — на Северный полюс. Невероятное приключение Аллы Шишкиной

Большой репортаж трехкратной олимпийской чемпионки (Лондон-2012, Рио-2016, Токио-2020), четырнадцатикратной победительницы чемпионатов мира и шестикратной — Европы по синхронному плаванию, которая побывала в крутом путешествии, где восхищалась Арктикой, а еще больше — людьми .

Когда в космос?

Я очень люблю тепло. Летний отпуск для меня — это море, песок, пальмы и жара плюс 35. Поэтому когда в июне позвонили друзья из конкурса «Большая перемена» и предложили покорить Северный полюс на ледоколе, то немного опешила и пообещала подумать. Очень быстро выяснилось, что такая экспедиция — предел мечтаний для многих моих друзей и коллег. А мама вообще сказала, что подобный шанс выпадает раз в жизни и надо непременно его использовать.

Между тем я никогда никуда не ходила на кораблях в принципе, плавала только от борта к борту в спортивных бассейнах. А тут такой круиз, и сразу на ледоколе! Но для участников круиза провели вводную лекцию по зуму и рассказали, что взять с собой, как себя вести и какие справки нужно собрать. Все сделала очень быстро — приготовления шли как по маслу. Создавалось ощущение, что сама судьба благоволит этой поездке больше, чем всем моим планам за предыдущие 32 года жизни. В Москве июль, плюс 28, а я складываю в чемодан куртку, шапку и флисовый костюм. При этом мои коты Мотя и Кузя смотрят с подозрением, но молчат. Только муж как-то спросил, какого числа улетаю в космос — мол, после Северного полюса от меня можно ожидать всего что угодно. Задумалась об околоземной орбите, поняла, что боюсь высоты, — и продолжила паковать зимние вещи.

Участники проекта «Ледокол открытий». Фото Анастасия Дитрих Анастасия Дитрих

«Ледокол открытий» — проект, который Росатом организовал совместно с «Большой переменой». Победители конкурса, школьники со всей страны, отправились на макушку Земли на борту гиганта «50 лет Победы» в качестве приза. На протяжении всей поездки они ежедневно встречались с экспертами в разных областях науки, бизнеса, музыки и на этот раз со мной — как со специалистом в области спорта. Десять дней новых знаний, открытий, вопросов, ответов, интеллектуальных игр и прочих активностей.

Каждое утро я проводила зарядку. С первого же раза поняла, что дети спортивные — даже те, кто никогда не занимался в ДЮСШ. Со второго дня стала давать упражнения посложнее. Мы выходили на вертолетную площадку в 7.50 и там проводили мини-тренировки, даже на руках стояли! Ребята были в восторге — особенно те, у кого это получилось.

Утренняя зарядка. Фото Анастасия Дитрих Анастасия Дитрих

Двести двадцать один день на лыжах и собаках

От Мурманска до Северного полюса четыре дня хода. Каюту мне выделили шикарную, двухкомнатную, даже с ванной! Качка почти не чувствовалась — летом она не настолько сильная. Но ощущения очень непривычные. Благодарю синхронное плавание за крепкий вестибулярный аппарат, а то некоторых укачивало — народ пил специальные таблетки. Мои две пачки остались целы — вот думаю, как сдать их обратно в аптеку. Тысяча рублей на дороге не валяется, а в круиз в ближайшее время вряд ли отправлюсь.

Оттого что иногда хлопали и поскрипывали двери тумбочек и шкафа, казалось, что мы катим в поезде. Только «поезд» — огромная махина с двумя ядерными реакторами. Нам даже экскурсию по ледоколу провели, все рассказали и показали. Морякам тяжело не видеть семьи по четыре-пять месяцев, но они держатся бодрячком, улыбаются. И казалось, что для них тоже прикольно видеть на борту туристов.

Алла Шишкина с Виктором Боярским и Стасом Море фоне полярной станции на Земле Франца-Иосифа. Анастасия Дитрих

Нам нереально повезло с погодой: в Арктике стояли солнечные дни, что для этих широт редкость. Так рассказал мне Виктор Ильич Боярский — заслуженный полярник, больше семидесяти раз ходивший на полюс. Классный мужик, еще и стихи красивые пишет. У нас с ним было две лекции. Показывал фильм, как в составе экспедиции пяти человек на лыжах и на собаках двести двадцать один день шел к полюсу. Еще раз — двести двадцать один! Только вдумайтесь в это число... У меня мурашки бежали по коже от таких кадров: сила человеческого духа и тела поистине неиссякаема. Это мы сейчас на ледоколе с комфортом добирались: четырехразовое питание, культурная программа, тепло, уютно. А там люди себя превозмогали в условиях, не предназначенных для жизни. Я в полнейшем восхищении.

Алла Шишкина с участниками проекта «Ледокол открытий». Анастасия Дитрих

Глаза по пять рублей

Каждый день мы неформально встречались с экспертами на кофе-брейках и вечерних посиделках. Поскольку я пребывала в том же статусе, то смогла побольше с очень интересными людьми пообщаться. Сидела, внимательно слушала. Большинство — физики, химики, математики, исследователи Арктики. Я и точные науки — вещи несовместимые, поэтому внимала с открытым ртом и глазами по пять рублей. Честно говорю: иногда чувствовала себя дурой, но пыталась что-то понять для общего развития. Ученый же люд меня все время подбадривал. И на мою лекцию про спорт, журналистику и личный бренд пришел. Очень поддерживали, хлопали. Виктор Ильич сказал, что я выдержала бы путешествие к Северному полюсу на лыжах. Человек просто не видел, как я на них стою, а то сразу свои слова обратно забрал бы

Алла Шишкина. Анастасия Дитрих

Бегство белого мишки

Итак, как же выглядит Северный полюс. Кругом лед, все белое, чистое — ни соринки. Такую картину мы все дни из окон своих кают и с палубы наблюдали. Если где-то рядом проплывал «грязный» кусок льда, то на нем находились либо остатки водорослей, либо остатки жизнедеятельности моржей или белых мишек. Отметились, так сказать. Кстати, медведя мы с палубы видели — и очень близко. Ребята-операторы, которые делают фильм о нашей поездке, даже на квадрокоптер его засняли. Красавец, но мне стало его жалко. Мы за ним на огромном ледоколе гнались в течение часа. Зверь уже не знал, как убежать, проваливался под лед, язык на плечо, бежит, оборачивается, а мы все там же. Стоим, кричим, руками машем, делаем пятидесятую фотографию на его фоне. Прямо «дикари» с последними моделями телефонов. Надеюсь, мишка нас не проклял.

Участники проекта «Ледокол открытий». Анастасия Дитрих

Танец на макушке Земли

На самом полюсе мы исполнили танец-флешмоб, который готовили каждый день и повторяли по часу. Под песню про Арктику получилось классно. Ее написал еще один эксперт из нашей команды, Станислав Даньшин, он же Стас Море. Это один из первых спецов, которых я встретила в Мурманске. Веселый, энергичный, талантливый.

Алла Шишкина. Анастасия Дитрих

Что лично делала на Северном полюсе? Миллион фото и видео с ледоколом, с якорем ледокола, с канатом, как будто я тащу ледокол, с табличкой «Северный полюс» и даже в вечернем платье. А вот искупаться, увы, не удалось: капитан «50 лет Победы» сказал, что сход в воду затруднен. Впрочем, я не расстроилась. Температура воды была около минус двух градусов (соленая океаническая не замерзает при нуле). Это совсем не Рио-де-Жанейро, где на Играх-2016 взяла свое второе олимпийское золото. Решила, что поездка изначально шла очень гладко и раз не судьба окунуться в купель в окружении льда, ледокола и нескольких сотен людей — значит, так надо. А капитан у нас опытный, Руслан Владимирович Сасов. Романтик. Наверное, таким и должен быть настоящий моряк.

Алла Шишкина. Анастасия Дитрих

Набирать воду с полюса в бутылку в качестве сувенира тоже не стала. Тем более попросили делать это из лужи, там вода пресная, а соленая из океана испортится, и нет смысла ее забирать с собой. Лужи тут не такие, как мы обычно представляем, — чистые, но я все равно побрезговала. Фото и видео — лучше жидкости в пластиковой таре.

Алла Шишкина. Анастасия Дитрих

На ледоколе я сделала гораздо больше. Познакомилась с интересными людьми, приобрела новые знания, танцевала, пела, играла, сходила в баню с Аней. О последнем пункте поподробнее. Анна Тимофеева — работник Научно-исследовательского института Арктики и Антарктики, мама троих детей, ученый. С ней очень легко и приятно общаться. Она рассказывает интересные истории о своих экспедициях и ко всем траблам относится так, как будто это пустяк. Перед поездкой Аня надорвала крестообразную связку колена. Я подарила ей фитнес-резинку и показала упражнения, чтобы побыстрее восстановиться.

Ребята из «Русской Арктики» и Анна Тимофеева. Фото Анастасия Дитрих Анастасия Дитрих

«Русская Арктика»

Чуть не забыла про ребят из «Русской Арктики», они тоже побывали в этой экспедиции. Это национальный парк, который занимает северную часть острова Северный (архипелаг Новая Земля) и архипелаг Земля Франца-Иосифа. Их истории про жизнь на полярной станции, документальные фильмы и лепка белых медведей из глины растопили сердца самых скептически настроенных детей и взрослых. А образы в стиле полярников 30-х годов — черные бушлаты, сапоги и фуражки — вызвали фурор и бесконечное фотографирование. Не представляю, как люди по полгода, по году живут в окружении льда, холодного океана, ветра, практически без связи. Раньше никогда не задумывалась о том, какая это тяжелая работа...

P. S. На обратном пути сидела в своей огромной каюте и перебирала в голове разные мысли. В этой поездке вообще много думала — о хорошем, добром. О том, какие потрясающие люди живут в нашей стране. Какие дети растут и как они станут продолжать традиции. О том, что мне 2 августа исполнится 33 года и, видимо, такие философские рассуждения — признак приближающейся старости. Но черт возьми, мне пока 32, я покорила Северный полюс на атомном ледоколе в окружении невероятных людей и чувствую, что это только начало моей личной экспедиции.