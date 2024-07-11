Чигирева: «Была мечта завершить карьеру на Играх в Париже, буду смотреть за соревнованиями с грустью»

Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Влада Чигирева поделилась мнением о предстоящих Олимпийских играх в Париже.

«Конечно буду следить за Олимпиадой! Для меня все равно Олимпийские игры приравниваются к празднику спорта. Причем, буду следить как за синхронным плаванием, так и за другими видами спорта. В идеале бы хотелось вообще комментировать соревнования, но как это будет, по телевидению или у нас в Telegram-канале.

Моей мечтой было заканчивать свою карьеру как раз на Олимпийских играх в Париже, так что пока не понимаю как буду смотреть на эти соревнования, может с грустью, что нас там нет, а может, буду просто радоваться. Ну и, конечно, я жду все видео из олимпийской деревни, очень интересно, как там будет все устроено», — приводит слова Чигиревой Metaratings.ru.

Летние Олимпийские игры в 2024 году пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа. Российские спортсмены выступят на Играх в ограниченном составе в нейтральном статусе.