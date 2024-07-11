Олимпиада
Календарь Медальный зачет Новости Статьи Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Париж-2024
Синхронное плавание

Париж-2024

Сегодня, 10:05

Чигирева: «Была мечта завершить карьеру на Играх в Париже, буду смотреть за соревнованиями с грустью»

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Влада Чигирева поделилась мнением о предстоящих Олимпийских играх в Париже.

«Конечно буду следить за Олимпиадой! Для меня все равно Олимпийские игры приравниваются к празднику спорта. Причем, буду следить как за синхронным плаванием, так и за другими видами спорта. В идеале бы хотелось вообще комментировать соревнования, но как это будет, по телевидению или у нас в Telegram-канале.

Моей мечтой было заканчивать свою карьеру как раз на Олимпийских играх в Париже, так что пока не понимаю как буду смотреть на эти соревнования, может с грустью, что нас там нет, а может, буду просто радоваться. Ну и, конечно, я жду все видео из олимпийской деревни, очень интересно, как там будет все устроено», — приводит слова Чигиревой Metaratings.ru.

Летние Олимпийские игры в 2024 году пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа. Российские спортсмены выступят на Играх в ограниченном составе в нейтральном статусе.

Источник: Metaratings.ru
Олимпиада
Сборная России по синхронному плаванию
Синхронное плавание
0
Читайте также
ISU хочет создать видеоигру о фигурном катании
Капитан сборной Испании избежал травмы после стыка с охранником на Евро-2024
Силы ПВО уничтожили за ночь пять беспилотников ВСУ над четырьмя регионами РФ
Безумное побоище футболистов с болельщиками. Что случилось в матче Кубка Америки-2024 Уругвай – Колумбия
На Вашингтонском саммите НАТО обнародовали итоговую декларацию. Главное
Сборная Англии обыграла Нидерланды и вышла в финал Евро-2024
Популярное видео
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 9
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Покровская: «От Игр в Париже жду перемен. Наш вид спорта сделали совершенно неинтересным»

Гид по ЕВРО

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости