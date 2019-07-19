Татьяна Покровская: "Был бы миллион, отдала бы в детские онкологические центры"

Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская рассказала, что если бы у нее был миллион долларов, потратила бы их на благотворительность.

Российские синхронистки под руководством Покровской много лет подряд побеждают на соревнованиях самого высокого уровня – Олимпиадах, чемпионатах мира и Европы.

– Если бы был миллион долларов и его сказали бы потратить на благое дело, отдала бы в детские онкологические центры, – цитирует "РИА Новости" Покровскую . – У меня же внучка умерла от рака мозга. Дай бог здоровья детям, пусть они вырастают, становятся хорошими людьми.

Хочу провести первый выходной после чемпионата мира с семьей. Часто видеться не получается – они живут в Бразилии. У нас там был сбор и была возможность их увидеть. Потом Первый канал пригласил всех моих сюрпризом – спасибо им большое за душевную хорошую передачу. Получается увидеться редко – далеко ведь, а дети пока маленькие. Они приехали на 2,5 месяца, а бабушка в отъезде, работает.

​Вот когда они приезжали, как раз снег первый раз увидели – даже не поняли что это такое холодное. Поиграли в снежки, теперь есть специальное приспособление, которым снежки лепить. Быстро замерзали, и домой, домой, домой.