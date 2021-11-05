Татьяна Данченко: «Только от Светы и ее родных услышала спасибо за подготовку семикратной олимпийской чемпионки»

Знаменитый тренер российских синхронисток Татьяна Данченко, ставшая героем «Разговора по пятницам», рассказала, что пока не получила премию за Олимпиаду-2020.

— Вам за Токио что вручили?

— Пока ничего. Это спортсменов награждают сразу. Тренеров — месяцев через восемь, а то и позже. К примеру, орден Почета за золото Рио получила спустя два года после Олимпиады.

— Так как вас отблагодарили за подготовку семикратной олимпийской чемпионки?

— На данный момент — никак. Все прекрасно понимают, что олимпийские чемпионки сами, как грибы в лесу, не растут. Но только от Светы и ее родных услышала спасибо за то, что воспитала такую спортсменку.

— Премия-то вам полагается?

— Да, такая же, как спортсменам.

— За золотую медаль — 4 миллиона рублей?

— Верно. Правда, когда выплатят эти деньги, не знаю. Раньше за победу на Играх спортсмены получали 100 тысяч евро. Теперь, учитывая падение курса, в два раза меньше. Но индексировать призовые не спешат. Хотя в других странах за золото уже платят больше.

— В Турции — 380 тысяч долларов, в Казахстане — 250, в Белоруссии — 140 тысяч.

— Вот-вот. Может, и в России когда-нибудь прибавят.

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