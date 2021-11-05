Знаменитый тренер российских синхронисток Татьяна Данченко, ставшая героем «Разговора по пятницам», высказала мнение о награждении семикратной олимпийской чемпионки Светланы Ромашиной орденом Александра Невского.

— Может, вы в курсе, почему синхронистки Шишкина и Пацкевич получили орден Александра Невского, а Колесниченко, тоже трехкратная олимпийская чемпионка, — только орден Почета?

— Я не знаю, какими критериями руководствуются люди, отвечающие за представление к государственным наградам. Разумеется, Колесниченко достойна такого же ордена, как Шишкина с Пацкевич. Света не просто трехкратная — в Токио завоевала две золотые медали! Несправедливым мне кажется и другое решение.

— Какое?

— То, что Ромашину уравняли с трехкратными олимпийскими чемпионками — и тоже вручили орден Александра Невского. Футболистам в виде исключения дали заслуженных мастеров за выход в четвертьфинал ЧМ-2018. А Ромашину, ставшую семикратной олимпийской чемпионкой, выделить почему-то не захотели.

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