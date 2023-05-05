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Сегодня, 04:37

Субботина: «О смене гражданства не может быть и речи»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Чемпионка мира по синхронному плаванию Варвара Субботина в интервью «Известиям» отметила, что не рассматривает смену спортивного гражданства ради Олимпиады.

— Есть ли цель успеть восстановиться до Олимпиады-2024 в Париже, если допустят до нее?

— Да, хочется туда поехать. Полноценно тренироваться мне можно будет уже в сентябре, чуть меньше чем за год до Олимпиады. Так что если допустят, то шансы есть.

— Верите еще, что нашим спортсменам и вам лично дадут там поучаствовать?

— Есть доля надежды. Но совсем маленькая.

— Вам кто-нибудь предлагал взять другое гражданство и выступить на Олимпиаде и других международных соревнованиях за сборную другой страны?

— Нет. Но об этом и не было бы речи. Я бы отказалась.

Источник: https://iz.ru/1508329/aleksei-fomin/o-smene-grazhdanstva-ne-mozhet-byt-i-rechi
Олимпиада
Варвара Субботина
Синхронное плавание
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