Колесниченко надеется на создание телешоу, посвященного синхронному плаванию

Трехкратная олимпийская чемпионка Светлана Колесниченко высказалась об отсутствии телешоу по синхронному плаванию на российском телевидении.

«В какой-то степени даже обидно. Ведь у нас зрелищный вид спорта, невероятные шоу, действие которых разворачивается не только на льду, как у фигуристов, а во всех других стихиях: и в воде, и в воздухе, и на земле. Надеюсь, в будущем нечто подобное появится, возможно, нас будет транслировать Первый канал. Отзывы людей хорошие, всем очень нравится», — приводит ТАСС слова Колесниченко.

Спортсменка принимает участие в шоу-спектакле «Живая вода».