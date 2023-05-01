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Сегодня, 11:14

Колесниченко надеется на создание телешоу, посвященного синхронному плаванию

Алина Савинова
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Трехкратная олимпийская чемпионка Светлана Колесниченко высказалась об отсутствии телешоу по синхронному плаванию на российском телевидении.

«В какой-то степени даже обидно. Ведь у нас зрелищный вид спорта, невероятные шоу, действие которых разворачивается не только на льду, как у фигуристов, а во всех других стихиях: и в воде, и в воздухе, и на земле. Надеюсь, в будущем нечто подобное появится, возможно, нас будет транслировать Первый канал. Отзывы людей хорошие, всем очень нравится», — приводит ТАСС слова Колесниченко.

Спортсменка принимает участие в шоу-спектакле «Живая вода».

Источник: https://tass.ru/sport/17652191
Светлана Колесниченко
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