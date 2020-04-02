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Синхронистка Голядкина — о вирусе в «Новогорске»: «Наша команда чиста на 100 процентов»

16:21
Марина Голядкина. Фото instagram.com
Марина Голядкина. Фото instagram.com
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Как стало известно «СЭ», заразившийся коронавирусом на базе в Новогорске спортсмен представляет спортивную гимнастику. Синхронистка Марина Голядкина рассказала, что все тесты команды по синхронному плаванию показали отрицательный результат.

— Не могу сказать, кто заразился. Скажу, что наша команда чистая на 100 процентов. Все тесты нашей команды отрицательные. Но мы вынуждены изолироваться и прекратить тренировки, — подчеркнула Голядкина. (Дмитрий Кузнецов)

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 952 171 человека. Умерших — 48 320, выздоровевших — 202 541. В России на данный момент 3548 случаев заражения, 30 человек умерли, выздоровело — 235.

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