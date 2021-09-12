Синхронное плавание
Новости
FINA-2015 FINA-2017 Олимпиада
Новости   //    Синхронное плавание

Шишкина рассказала, что подаренный ей автомобиль хотели эвакуировать

15:49
Алла Шишкина. Фото Instagram
Алла Шишкина. Фото Instagram
Теги:

Трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина рассказала, что автомобиль, который она получила от Фонда поддержки олимпийцев, хотели эвакуировать.

«Я сейчас чуть не попала на эвакуацию машины, которая рядом с домом стоит. Будте осторожны. Наши машины без номеров, хоть там и есть имя и фамилия, может забрать эвакуатор.

Если бы охрана у дома не проконтролировала, то искала бы свою ласточку по штраф стоянкам. Аккуратнее. Быстрее получайте номера или в гараж", — сказала Шишкина в сторис Instagram.

Золотые медалисты Токио получили автомобили BMW X5, серебряные и бронзовые — BMW X3 различных комплектаций. Всего олимпийцам вручили 77 машин, из них 31 — золотым медалистам.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Читайте также

ЦСКА не смог выиграть в Туле. Дерби со «Спартаком» будет матчем середняков
Камеры сняли подозрительного мужчину у стеллажа с фруктами в "Магните"
Мера отчаяния: дексаметазон при COVID-19 поможет лишь тяжелым больным
Труп девушки с пакетом на голове и ремнем на шее нашли в Петербурге
«Готовься — в следующей игре тоже встанешь в ворота». 25 лет знаменитому сейву Тихонова
vs
1
Офсайд