Шишкина рассказала, что подаренный ей автомобиль хотели эвакуировать

Трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина рассказала, что автомобиль, который она получила от Фонда поддержки олимпийцев, хотели эвакуировать.

«Я сейчас чуть не попала на эвакуацию машины, которая рядом с домом стоит. Будте осторожны. Наши машины без номеров, хоть там и есть имя и фамилия, может забрать эвакуатор.

Если бы охрана у дома не проконтролировала, то искала бы свою ласточку по штраф стоянкам. Аккуратнее. Быстрее получайте номера или в гараж", — сказала Шишкина в сторис Instagram.

Золотые медалисты Токио получили автомобили BMW X5, серебряные и бронзовые — BMW X3 различных комплектаций. Всего олимпийцам вручили 77 машин, из них 31 — золотым медалистам.