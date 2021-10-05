Синхронное плавание
Новости
FINA-2015 FINA-2017 Олимпиада
Новости   //    Синхронное плавание

Синхронистка Ромашина сомневается, что выступит на Олимпиаде в Париже

11:22
Светлана Ромашина. Фото Global Look Press
Светлана Ромашина. Фото Global Look Press
Теги:

Семикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина заявила, что не уверена в том, что поедет на Олимпиаду в Париже в 2024 году.

«Я, как и вся команда, после Олимпийских игр нахожусь в отпуске. Я являюсь мамой единожды, хочу стать мамой дважды. Но никто не знает, как сложится моя жизнь.

Но я точно знаю, что буду безумно скучать по синхронному плаванию, потому что это очень большая часть моей жизни, оно занимает большое место в моем сердце. Я еще не объявляла о завершении карьеры, но, конечно, понимаю, что вряд ли поеду на следующие Олимпийские игры», — цитирует Ромашину ТАСС.

На Олимпиаде в Токио Ромашина выиграла две золотые медали. Она стала самой титулованной синхронисткой мира.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12578609

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Виктория Кравченко все материалы автора

Читайте также

10 актеров, которые сильно похудели
Николича подставили хуже, чем Семина. Что происходит в «Локомотиве»
Сергей Прядкин подал в отставку с поста президента РПЛ
У России отобрали несколько квот на финал юниорского «Гран-при». Очень спорная ситуация в фигурном катании
Бег во вред: к чему может привести неправильный выбор кроссовок для бега?
vs
1
Офсайд