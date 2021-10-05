Синхронистка Ромашина сомневается, что выступит на Олимпиаде в Париже
11:22
Семикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина заявила, что не уверена в том, что поедет на Олимпиаду в Париже в 2024 году.
«Я, как и вся команда, после Олимпийских игр нахожусь в отпуске. Я являюсь мамой единожды, хочу стать мамой дважды. Но никто не знает, как сложится моя жизнь.
Но я точно знаю, что буду безумно скучать по синхронному плаванию, потому что это очень большая часть моей жизни, оно занимает большое место в моем сердце. Я еще не объявляла о завершении карьеры, но, конечно, понимаю, что вряд ли поеду на следующие Олимпийские игры», — цитирует Ромашину ТАСС.
На Олимпиаде в Токио Ромашина выиграла две золотые медали. Она стала самой титулованной синхронисткой мира.
Дополнительная информация:
Читайте также
У России отобрали несколько квот на финал юниорского «Гран-при». Очень спорная ситуация в фигурном катании
1
Зачет
vs
1
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю