Синхронистка Ромашина сомневается, что выступит на Олимпиаде в Париже

Семикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина заявила, что не уверена в том, что поедет на Олимпиаду в Париже в 2024 году.

«Я, как и вся команда, после Олимпийских игр нахожусь в отпуске. Я являюсь мамой единожды, хочу стать мамой дважды. Но никто не знает, как сложится моя жизнь.

Но я точно знаю, что буду безумно скучать по синхронному плаванию, потому что это очень большая часть моей жизни, оно занимает большое место в моем сердце. Я еще не объявляла о завершении карьеры, но, конечно, понимаю, что вряд ли поеду на следующие Олимпийские игры», — цитирует Ромашину ТАСС.

На Олимпиаде в Токио Ромашина выиграла две золотые медали. Она стала самой титулованной синхронисткой мира.