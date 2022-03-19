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Сегодня, 21:55

Российские спортсмены выиграли четыре из пяти программ на этапе Мировой серии по синхронному плаванию

Анна Горшкова
Корреспондент
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Российские спортсмены, выступающие в качестве нейтральных атлетов, выиграли четыре из пяти технических программ на этапе Мировой серии по синхронному плаванию.

Турнир проходит в онлайн-формате.

В произвольной программе женского соло победу одержала Варвара Субботина, получив за свое выступление 91,58 балла. Также Субботина и Светлана Колесниченко победили в программе дуэтов, набрав 93,13 балла.

В произвольной программе мужского соло золото завоевал Александр Мальцев (90,42). Кроме того, Мальцев и Майя Гурбанбердиева стали первыми в программе смешанных дуэтов, получив от судей 90,5697 балла.

В групповых соревнованиях российские синхронистки стали третьими (81,9504), победу одержала команда Франции (87,7137).

Первый этап Мировой серии проходит в виртуальном формате с 19 по 20 марта. С 1 по 3 апреля состоится этап в Париже. С 8 по 10 апреля был запланирован этап Мировой серии по синхронному плаванию в Казани, однако FINA отменила его. Заключительный этап соревнований должен пройти в Австралии с 7 по 8 мая.

Александр Мальцев (синхронное плавание)
Варвара Субботина
Майя Гурбанбердиева
Светлана Колесниченко
Синхронное плавание
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Субботина выиграла два золота на первом этапе Мировой серии по синхронному плаванию
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