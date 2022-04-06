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Сегодня, 14:15

Колесниченко поблагодарила Министерство спорта за поддержку российских спортсменов

Артем Бухаев
Корреспондент
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Российская синхронистка Светлана Колесниченко поблагодарила Министерство спорта РФ за поддержку спортсменов.

«Хочу выразить слова благодарности Олегу Матыцину. Для нас, спортсменов, очень приятно, что организовали такую церемонию. Я хочу выразить благодарность всей стране, министерству спорта. Хочу поблагодарить своих тренеров, которые вложили всю душу в подготовку нас для этих результатов в Токио», — заявила Колесниченко на официальной церемонии вручения государственных наград в Министерстве спорта РФ.

На Олимпиаде-2020 в Токио Колесниченко завоевала две золотых медали и стала трехкратной чемпионкой Игр — до этого в 2016 году она взяла золото в групповых соревнованиях.

Светлана Колесниченко
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