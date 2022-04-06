Колесниченко поблагодарила Министерство спорта за поддержку российских спортсменов

Российская синхронистка Светлана Колесниченко поблагодарила Министерство спорта РФ за поддержку спортсменов.

«Хочу выразить слова благодарности Олегу Матыцину. Для нас, спортсменов, очень приятно, что организовали такую церемонию. Я хочу выразить благодарность всей стране, министерству спорта. Хочу поблагодарить своих тренеров, которые вложили всю душу в подготовку нас для этих результатов в Токио», — заявила Колесниченко на официальной церемонии вручения государственных наград в Министерстве спорта РФ.

На Олимпиаде-2020 в Токио Колесниченко завоевала две золотых медали и стала трехкратной чемпионкой Игр — до этого в 2016 году она взяла золото в групповых соревнованиях.