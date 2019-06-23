Определен состав сборной России по синхронному плаванию на ЧМ

Федерация синхронного плавания России определилась с составом сборной на чемпионат мира по водным видам спорта, который пройдет в южнокорейском Кванджу в июле. Как сообщает РИА Новости, с технической программой соло выступит Светлана Колесниченко, с произвольной – Светлана Ромашина. Колесниченко и Ромашина также будут выступать с технической и произвольной программами в дуэте. Микст-дуэт Александр Мальцев/Майя Гурбанбердиева также будут соревноваться в двух видах программы.

В составе группы на чемпионат мира по водным видам спорта отправятся Влада Чигирева, Мария Шурочкина, Алла Шишкина, Варвара Субботина, Вероника Калинина, Анастасия Архиповская, Полина Комар, Марина Голядкина, Майя Дорошко. На комбинированную программу будет заявлено десять спортсменок, включая Михаэлу Каланчу.