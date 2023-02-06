Синхронное плавание
Новости
FINA-2015 FINA-2017 Олимпиада
Главная
Синхронное плавание

Сегодня, 16:58

Мария Киселева сравнила с эпопеей карьеру семикратной олимпийской чемпионки Ромашиной

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Трехкратная олимпийская чемпионка Мария Киселева прокомментировала новость о том, что российская синхронистка Светлана Ромашина завершила карьеру.

«Ее вклад в синхронное плавание просто огромный, она единственная в мире семикратная олимпийская чемпионка. В нашем виде спорта таких нет, и я не уверена, что будут. Это целая история, настоящая эпопея, потому что Светлана рано вошла в состав сборной и стала выступать в дуэтах и группах, она также проявила себя и как солистка. Ромашина была универсальной спортсменкой, выступала во всех видах программы, которые есть в синхронном плавании. Она является ярким примером, за которым хочется и нужно идти», — приводит ТАСС слова Киселевой.

Ромашина семь раз становилась победительницей Олимпийских игр. Она также является 21-кратной чемпионкой мира и 13-кратной чемпионкой Европы. 33-летняя россиянка — самая титулованная спортсменка в истории синхронного плавания.

Источник: https://tass.ru/sport/16974893
Мария Киселева
Светлана Ромашина
0
Читайте также
Источник: Великобритания не будет бойкотировать Олимпиаду-2024 в случае допуска России
Щербакова не получила премию ISU в номинации «Самый ценный фигурист»
Умер заслуженный артист России Виктор Цымбал
Советник главы офиса Зеленского Подоляк выступил против временного перемирия с Москвой
Буданов возглавит министерство обороны Украины вместо Резникова
Новое землетрясение произошло в восточных регионах Турции
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Семикратная олимпийская чемпионка Светлана Ромашина объявила о завершении карьеры
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости