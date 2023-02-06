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Сегодня, 19:23

Журова назвала завершившую карьеру синхронистку Ромашину потрясающей спортсменкой

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что семикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина является потрясающей спортсменкой, ее заслугами можно только восхищаться.

«Завершение карьеры — это всегда грустно, у спортсмена век, если честно говорить, недолгий. Думаю, в синхронном плавании молодых на подходе много, они тоже хотят побеждать. Каждый спортсмен, доходя до определенного момента, понимает, что надо уступать дорогу молодым. Можно только восхищаться всеми ее заслугами, это совершенно потрясающая спортсменка, уверена, она не потеряется в дальнейшей жизни. Ее вклад в синхронное плавание не оспаривается. Открываются новые дороги, она сама выберет, чем будет заниматься. Но я вижу, что благодаря таким, как Светлана, популярность синхронного плавания в стране растет», — приводит слова Журовой ТАСС.

Ромашина семь раз становилась победительницей Олимпийских игр. Она также является 21-кратной чемпионкой мира и 13-кратной чемпионкой Европы. 33-летняя россиянка — самая титулованная спортсменка в истории синхронного плавания.

Источник: https://tass.ru/sport/16974969
Светлана Журова
Светлана Ромашина
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