Мальцев рассчитывает, что синхронное плавание в миксте войдет в программу Олимпиады

Российский синхронист Александр Мальцев выразил надежду, что состязание микстов в будущем войдет в программу Олимпийских игр. Спортсмен в дуэте с Майей Гурбанбердиевой завоевал золото в произвольной и технической программе микста.

- С каждым годом уровень микст-дуэтов растет, привозят новые постановки, они становятся интереснее, - цитирует ТАСС Мальцева. - Японцы в этом году обыграли Билла Мэя, выиграли бронзу. Конкуренция среди первых пяти мест очень большая, появляются новые страны. Тормозит этот вид то, что он пока не включен в олимпийскую программу, но надеемся, что в перспективе эта дисциплина будет включена в Олимпиаду.

- В этом сезоне было много стартов, которые шли друг за другом, было много работы - как в бассейне, так и ментальной. Очень благодарна тренерам, которые поверили в меня, и своему партнеру, который делится со мной своим опытом, - сказала Гурбанбердиева.