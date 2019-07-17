17:28 | Синхронное плавание

Больше Ромашиной выиграл только Фелпс

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Российская синхронистка Светлана Ромашина второй в истории выиграла 20 золотых медалей чемпионатов мира по водным видам спорта.

Только великий американский пловец Майкл Фелпс брал золото чаще – 26 раз. При этом россиянка в отличие от американца ни разу в карьере не проигрывала. (Кирилл Бурдаков)

Самые титулованные участники чемпионатов мира по водным видам спорта

Спортсмен

Страна

Вид

З

С

Б

Всего

Майкл Фелпс

США

Плавание

26

6

1

33

Светлана Ромашина

Россия

Синхронное плавание

20

0

0

20

Наталья Ищенко

Россия

Синхронное плавание

19

2

0

21

Райан Лохте

США

Плавание

18

5

4

27

Светлана Колесниченко

Россия

Синхронное плавание

15

0

0

15

Кэти Ледеки

США

Плавание

14

1

0

15

Анастасия Давыдова

Россия

Синхронное плавание

13

1

0

14

Александра Пацкевич

Россия

Синхронное плавание

13

0

0

13

Алла Шишкина

Россия

Синхронное плавание

12

0

0

12

Мисси Франклин

США

Плавание

11

2

3

16

 

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