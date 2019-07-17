Больше Ромашиной выиграл только Фелпс

Российская синхронистка Светлана Ромашина второй в истории выиграла 20 золотых медалей чемпионатов мира по водным видам спорта.
Только великий американский пловец Майкл Фелпс брал золото чаще – 26 раз. При этом россиянка в отличие от американца ни разу в карьере не проигрывала. (Кирилл Бурдаков)
Самые титулованные участники чемпионатов мира по водным видам спорта
|
Спортсмен
|
Страна
|
Вид
|
З
|
С
|
Б
|
Всего
|
Майкл Фелпс
|
США
|
Плавание
|
26
|
6
|
1
|
33
|
Светлана Ромашина
|
Россия
|
Синхронное плавание
|
20
|
0
|
0
|
20
|
Наталья Ищенко
|
Россия
|
Синхронное плавание
|
19
|
2
|
0
|
21
|
Райан Лохте
|
США
|
Плавание
|
18
|
5
|
4
|
27
|
Светлана Колесниченко
|
Россия
|
Синхронное плавание
|
15
|
0
|
0
|
15
|
Кэти Ледеки
|
США
|
Плавание
|
14
|
1
|
0
|
15
|
Анастасия Давыдова
|
Россия
|
Синхронное плавание
|
13
|
1
|
0
|
14
|
Александра Пацкевич
|
Россия
|
Синхронное плавание
|
13
|
0
|
0
|
13
|
Алла Шишкина
|
Россия
|
Синхронное плавание
|
12
|
0
|
0
|
12
|
Мисси Франклин
|
США
|
Плавание
|
11
|
2
|
3
|
16