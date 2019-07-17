Больше Ромашиной выиграл только Фелпс

Российская синхронистка Светлана Ромашина второй в истории выиграла 20 золотых медалей чемпионатов мира по водным видам спорта.

Только великий американский пловец Майкл Фелпс брал золото чаще – 26 раз. При этом россиянка в отличие от американца ни разу в карьере не проигрывала. (Кирилл Бурдаков)

Самые титулованные участники чемпионатов мира по водным видам спорта