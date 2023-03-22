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Сегодня, 12:45

Попов надеется, что World Aquatics последует примеру FIE и допустит россиян к турнирам

Иван Торопцев
Корреспондент
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Четырехкратный олимпийский чемпион по плаванию Александр Попов надеется, что Международная федерация плавания (World Aquatics) последует примеру Международной федерации фехтования (FIE) и допустит российских спортсменов до участия в международных соревнованиях.

«Первый пошел, надеюсь, другие подтянутся. Я понимаю, что сопротивление нашему возвращению будет огромное. В спортивной семье есть взаимопонимание, спорт объединяет людей, поэтому я надеюсь, что нас вернут, но, как я говорил ранее, нам нужно придерживаться четкой позиции и стоять на своем», — приводит ТАСС слова Попова.

10 марта конгресс FIE проголосовал за возвращение российских фехтовальщиков на международные соревнования в нейтральном статусе. В 2022 году организация, как и World Aquatics, запрещала представителям России выступать на международных турнирах.

Источник: https://tass.ru/sport/17337557
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