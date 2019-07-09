Пловец-допингер спас мужчину, который упал в воду с надувного единорога

Итальянский пловец Филиппо Маньини спас жизнь утопающего мужчины.

Мужчина по имени Андреа Бенедетто плавал на надувном единороге и упал в воду из-за того, что температура воды оказалась ниже ожидаемой, и у него свело ноги.

– Я просто сделал то, что должен был, – приводит BBС слова Маньини. – Когда я доплыл до него, наглотался морской воды и был в ступоре. Мы погрузил его на надувной матрац, который взяли у других отдыхающих.

Мужчину вовремя доставили в больницу, и теперь он надеется лично поблагодарить спортсмена.

– Я был уже несколько часов в больнице, когда понял, что Филиппо Маньини был тем человеком, что спас мне жизнь, но у меня не было возможности поблагодарить его, так как у меня нет контакта с ним. Я надеюсь, что смогу поблагодарить его лично, – сказал Бенедетто.

Напомним, что Маньини дисквалифицирован на четыре года за применение допинга. Пловец – многократный чемпион мира, Европы и Италии, бронзовый призер Олимпийских игр-2004.