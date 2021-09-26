Новости
Статьи FINA-2015 FINA-2017 FINA-2019 Олимпиада
Новости   //    Плавание

Дмитрий Мазепин станет председателем высшего наблюдательного совета Всероссийской федерации плавания

11:43

Российский бизнесмен Дмитрий Мазепин станет председателем высшего наблюдательного совета Всероссийской федерации плавания. На этом посту он сменит министра промышленности и торговли Дениса Манутрова. Об этом рассказал сам Мазепин на пресс-конференции, посвященной подписанию соглашения между «Уралхимом» и Росмолодежью.

— Из-за санкций ВАДА чиновники не могут занимать руководящие посты в спортивных федерациях, поэтому Денис Мантуров сложит свои полномочия, — отметил Дмитрий Мазепин. — Я стану новым председателем высшего наблюдательного совета Всероссийской федерации плавания, а также буду курировать другие водные виды спорта: синхронное плавание, прыжки в воду и водное поло. Президентом Всероссийской федерации плавания останется Владимир Сальников. Официально объявим об этом в декабре.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Тимур Ганеев все материалы автора

Читайте также

Карпин отреагировал на гол Дзюбы в матче «Зенит» — «Крылья Советов»
Игоря Захаркина выжили из России завистливые ветераны. Теперь тренер возглавил аутсайдера немецкого чемпионата
В тренерском совете Федерации гандбола России призвали к пожизненной дисквалификации игроков молодежной сборной
Фигуристка Сотскова опубликовала фото топлес с цветами
Какие упражнения лучше делать школьникам в начальных классах. Комментирует тренер
vs
0
Офсайд