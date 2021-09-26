Российский бизнесмен Дмитрий Мазепин станет председателем высшего наблюдательного совета Всероссийской федерации плавания. На этом посту он сменит министра промышленности и торговли Дениса Манутрова. Об этом рассказал сам Мазепин на пресс-конференции, посвященной подписанию соглашения между «Уралхимом» и Росмолодежью.

— Из-за санкций ВАДА чиновники не могут занимать руководящие посты в спортивных федерациях, поэтому Денис Мантуров сложит свои полномочия, — отметил Дмитрий Мазепин. — Я стану новым председателем высшего наблюдательного совета Всероссийской федерации плавания, а также буду курировать другие водные виды спорта: синхронное плавание, прыжки в воду и водное поло. Президентом Всероссийской федерации плавания останется Владимир Сальников. Официально объявим об этом в декабре.