Ефимова вспоминает свой первый отдых в Париже

Российская пловчиха Юлия Ефимова выложила в Instagram фото с поездки в Париж.

— Путешествия теперь только такие.., — подписала фото Ефимова. — У меня еще много фотографий, которые я не выкладывала.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у более 525 тысяч человек. Умерших — 23 711, выздоровевших — 123 329. В России на данный момент 840 случаев заражения, три человека умерли.