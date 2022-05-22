В Нью-Йорке во время соревнований умер бегун

Первый за три года Бруклинский полумарафон в Нью-Йорке обернулся трагедией.

Соревнования проходили в жаркую погоду (в этом регионе сейчас плюс 24 градуса по Цельсию) и при высокой влажности (до 83 процентов). В таких условиях 16 участников забега почувствовали себя настолько плохо, что были доставлены в больницу. Один из пострадавших — 30-летний мужчина лишился чувств прямо на трассе, и у него произошла остановка сердца. Реанимационные мероприятия успехом не увенчались — марафонец умер. Предыдущая смерть участника на этих соревнованиях была зафиксирована в 2014 году.

В первом после трехлетнего карантина старте RBC Brooklyn Half приняли участие более 20 тысяч спортсменов и любителей бега. Начало забега был организовано в 7 утра, а вдоль всей трассы размещены медики. Но это не помогло избежать трагедии.