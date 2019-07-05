Регбисты из Грузии не покинут российский клуб

Игрок "Славы" Реваз Бродзели сообщил, что он и еще один грузин Саба Илуридзе остаются в российском клубе. 27 июня грузинские регбисты после удачно выполненной попытки в матче Кубка России против "Кубани" закрыли рукой один глаз, выразив таким образом поддержку грузинскому народу, после чего появилась информация, что они могут покинуть команду.

"Спасибо обеим сторонам – грузинскому и российскому союзам регби! Вчера мне позвонил президент союза регби Грузии Гоча Сванидзе, и мы все детально обсудили. Гоча и союз регби Грузии начали активную работу с союзом регби России над причинами нашего исключения из команды. И, оказалось, что никакой причины нет. Все выяснилось и утряслось! По нашему мнению, какие-то третьи лица путем интриг пытались политизировать наш с Сабой жест.

Вчера поздно ночью со мной связались представители клуба, и выяснилось, что я и Саба остаемся в команде. Еще раз хочу поблагодарить Союзы регби обеих сторон и всех за участие и поддержку", – написал Бродзели на своей странице в Facebook.