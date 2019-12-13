Главный тренер сборной России по регби-7 покинет свой пост

Исполняющий обязанности главного тренера сборной России по регби-7 Антон Левченко покинет команду, сообщает ТАСС.

— Антон Викторович не будет продолжать эту работу. Правление должно назначить специалиста на данный пост в переходный период, может быть, это будет Александр Янюшкин, — объявил председатель совета ФРР Игорь Артемьев.

В конце ноября стало известно, что команду покинул главный тренер фиджиец Вайсале Сереви, его место занял Левченко.