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Сегодня, 15:37

Фонд гимнастической этики оставил в силе двухлетнее отстранение Ирины Винер

Виктория Кравченко
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Ирина Винер-Усманова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Фонд гимнастической этики не отменил двухлетнее отстранение главного тренера сборной России по художественной гимнастике Ирины Винер, сообщает РИА «Новости».

Таким образом, срок дисквалификации Винер отсчитывается с 6 марта 2023 года по 5 марта 2025-го, независимо от того, будут ли принятые FIG защитные меры оставаться в силе.

Винер также должна заплатить 5 тысяч швейцарских франков за расходы по апелляции. Стороны могут обжаловать это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне в течении 21 дня.

6 марта GEF сообщила о том, что Винер дисквалифицирована на два года и отстранена от турниров под эгидой FIG. Позже главный тренер сборной России по художественной гимнастике оспорила это решение.

В феврале 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских атлетов к участию в соревнованиях. В марте 2023-го организация рекомендовала допускать к турнирам тех спортсменов из России, которые не выражали поддержку СВО и не имеют отношения к военным структурам.

Источник: https://rsport.ria.ru/20231129/viner-1912669850.html
Ирина Винер-Усманова
Художественная гимнастика
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