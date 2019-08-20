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Задержан водитель, сбивший паралимпийцев под Тулой

21:19

Задержан человек, который совершил наезд на трех членов паралимпийской сборной России, информирует РИА «Новости».

Как уже сообщал «СЭ», ДТП произошло в понедельник вечером. После происшествия водитель скрылся.

«В результате проведенных оперативных мероприятий сотрудниками полиции в Алексине установлен и задержан водитель, совершивший наезд на трех лиц, передвигавшихся в инвалидных колясках по обочине, и скрывшийся с места ДТП. Все трое колясочников — члены паралимпийской сборной России», — говорится в сообщении полиции.

Отмечается, что 39-летний мужчина был ранее лишен водительских прав.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/20190820/1557720637.html

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