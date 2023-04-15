В Госдуме призвали осторожно относиться к заявлениям МПК о российских паралимпийцах

Глава комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев высказался о заявлении президента Международного паралимпийского комитета (МПК) Эндрю Парсонса об участии российских спортсменов в международных соревнованиях.

«Во-первых, меня беспокоят противоречивые мнения в Международном олимпийском комитете (МОК) и МПК. Они сначала требуют отстранить наших спортсменов и не допускать их ни под национальном флагом, ни в нейтральном статусе — вообще никак. Потом они начинают биться за права наших спортсменов, рекомендовать допускать. Это странное поведение, казалось бы, серьезной организации, которая руководит и направляет спортивное движение, должна отстаивать интересы спортсменов. Эта непоследовательность пугает», — приводит слова Свищева «Газета.Ru».

Он также заявил, что ко всем заявлениям, которые сейчас звучат, надо относиться очень осторожно, потому что никакое заявление не может являться окончательным решением.

«Надо продолжать биться за права российских спортсменов, мы должны участвовать в международных соревнованиях, причем участвовать под национальным флагом. И есть четкая позиция руководства страны, нашего Олимпийского комитета, Министерства спорта — четко было сказано: за права наших спортсменов, граждан Российской федерации — и за права наших братьев-белорусов — надо биться и отстаивать наши интересы. Ни олимпийцы, ни паралимпийцы не могут быть заложниками международной ситуации и желанием одной страны или группы стран, которые лоббируют свои непонятные местечковые интересы», — добавил Свищев.

В 2019 году МПК условно восстановил членство ПКР в организации с выдвижением ряда требований, которые российский комитет должен выполнить до 31 декабря 2022 года. В 2021 году благодаря этому решению россияне смогли принять участие в летних Паралимпийских играх в Токио.

В 2022 году российские паралимпийцы должны были принять участие в Паралимпиаде в Пекине, однако в феврале МПК принял решение не допускать россиян к соревнованиям, а позднее лишил ПКР членства в международной организации.