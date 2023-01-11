Трибунал МПК рассмотрит апелляцию Паралимпийского комитета России в апреле или мае

Апелляционный трибунал Международного паралимпийского комитета (МПК) подтвердил получение апелляции на решение генеральной ассамблеи о приостановлении членства Паралимпийского комитета России (ПКР).

16 ноября на внеочередной генеральной ассамблее МПК приостановил членство ПКР в организации.

«В Паралимпийский комитет России поступило подтверждение о получении апелляционным трибуналом МПК апелляции, поданной Паралимпийским комитетом России и тремя российскими спортсменами-паралимпийцами на решение генеральной ассамблеи МПК о приостановлении членства ПКР в МПК. В ответе сообщается, что очные слушания состоятся в апреле или мае 2023 года», — приводит слова президента ПКР Павла Рожкова ТАСС.

Также президент ПКР заявил, что апелляционный трибунал рассмотрит на закрытом заседании ходатайство ПКР о временной отмене действий санкций в отношении российских паралимпийцев.

«В ближайшее время апелляционный трибунал рассмотрит на закрытом заседании ходатайство ПКР о временной отмене действий санкций в отношении российских паралимпийцев. При положительном решении российские спортсмены получат возможность участвовать в квалификационных соревнованиях к Паралимпийским играм 2024 года в Париже, а также в других крупных соревнованиях до рассмотрения апелляции на решение о приостановке членства ПКР в МПК», — добавил Рожков.