Сборная России завоевала семь медалей в очередной день XIX Сурдлимпийских зимних игр, проходящих в долине Вальтеллина-Валькьявена (Италия).

Золото выиграли горнолыжница Елена Яковишина (слалом) и лыжники Сергей Ермилов и Любовь Мишарина в командном спринте.

Серебряными призерами стали сноубордисты Станислав Соколов и Маргарита Носкова (оба — в слоуп-стайле).

Бронзовые награды взяли горнолыжник Павел Казаков (слалом), сноубордисты Илья Пеньков и Элла Шевлякова (оба — в слоуп-стайле).

Сборная России досрочно выиграла медальный зачет Сурдлимпиады. На данный момент у россиян 16 золотых, 14 серебряных и 13 бронзовых медалей. На втором месте — итальянцы (5-0-2), на третьем — украинцы (3-3-3).

В XIX Сурдлимпийских зимних играх принимают участие более 500 спортсменов с ограничением слуха из 33 стран. Всего разыгрывается 36 комплектов наград в шести видах спорта: лыжных гонках, горнолыжном спорте, керлинге, сноуборде, хоккее и шахматах. К настоящему времени определены чемпионы и призеры в 29 дисциплинах. Соревнования завершатся 21 декабря.