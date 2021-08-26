Паралимпиада-2020: медальный зачет Игр в Токио по итогам 26 августа
В четверг, 26 августа, на Паралимпийских играх в Токио были разыграны 29 комплектов наград. В медальном зачете первое место занимает Китай, который лидирует и по общему количеству наград (23).
Сборная России после второго дня Паралимпиады занимает третье место.
|
№
|
|
Страна
|
З
|
С
|
Б
|
В
|
1
|
|
Китай
|
8
|
5
|
10
|
23
|
2
|
|
Великобритания
|
6
|
7
|
3
|
16
|
3
|
|
6
|
5
|
6
|
17
|
4
|
|
Австралия
|
6
|
2
|
6
|
5
|
5
|
|
Нидерланды
|
5
|
3
|
0
|
8
|
6
|
|
Италия
|
4
|
4
|
3
|
11
|
7
|
|
США
|
2
|
2
|
0
|
4
|
8
|
|
Белоруссия
|
2
|
0
|
0
|
2
|
9
|
|
Украина
|
1
|
6
|
2
|
9
|
10
|
|
Бразилия
|
1
|
3
|
4
|
8
|
11
|
|
Испания
|
1
|
3
|
0
|
4
|
12
|
|
Франция
|
1
|
2
|
1
|
4
|
12
|
|
Япония
|
1
|
2
|
1
|
4
|
14
|
|
Венгрия
|
1
|
1
|
0
|
2
|
15
|
|
Чили
|
1
|
0
|
0
|
1
|
15
|
|
Колумбия
|
1
|
0
|
0
|
1
|
15
|
|
Ирландия
|
1
|
0
|
0
|
1
|
15
|
|
Израиль
|
1
|
0
|
0
|
1
|
15
|
|
Иордания
|
1
|
0
|
0
|
1
|
15
|
|
Казахстан
|
1
|
0
|
0
|
1
|
15
|
|
Нигерия
|
1
|
0
|
0
|
1
|
15
|
|
Сингапур
|
1
|
0
|
0
|
1
|
23
|
|
Канада
|
0
|
2
|
2
|
4
|
24
|
|
Польша
|
0
|
1
|
2
|
3
|
25
|
|
Австрия
|
0
|
1
|
0
|
1
|
25
|
|
Грузия
|
0
|
1
|
0
|
1
|
25
|
|
Индонезия
|
0
|
1
|
0
|
1
|
25
|
|
Новая Зеландия
|
0
|
1
|
0
|
1
|
25
|
|
Вьетнам
|
0
|
1
|
0
|
1
|
30
|
|
Греция
|
0
|
0
|
3
|
1
|
31
|
|
Бельгия
|
0
|
0
|
2
|
1
|
31
|
|
Германия
|
0
|
0
|
2
|
1
|
33
|
|
Азербайджан
|
0
|
0
|
1
|
1
|
33
|
|
Мексика
|
0
|
0
|
1
|
1
|
33
|
|
Словакия
|
0
|
0
|
1
|
1
|
33
|
|
Таиланд
|
0
|
0
|
1
|
1
|
33
|
|
Узбекистан
|
0
|
0
|
1
|
1
|
33
|
|
Венесуэла
|
0
|
0
|
1
|
1
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