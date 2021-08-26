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Паралимпиада-2020: медальный зачет Игр в Токио по итогам 26 августа

17:25

В четверг, 26 августа, на Паралимпийских играх в Токио были разыграны 29 комплектов наград. В медальном зачете первое место занимает Китай, который лидирует и по общему количеству наград (23).

Сборная России после второго дня Паралимпиады занимает третье место.

Страна

З

С

Б

В

1

Китай

8

5

10

23

2

Великобритания

6

7

3

16

3

Россия

6

5

6

17

4

Австралия

6

2

6

5

5

Нидерланды

5

3

0

8

6

Италия

4

4

3

11

7

США

2

2

0

4

8

Белоруссия

2

0

0

2

9

Украина

1

6

2

9

10

Бразилия

1

3

4

8

11

Испания

1

3

0

4

12

Франция

1

2

1

4

12

Япония

1

2

1

4

14

Венгрия

1

1

0

2

15

Чили

1

0

0

1

15

Колумбия

1

0

0

1

15

Ирландия

1

0

0

1

15

Израиль

1

0

0

1

15

Иордания

1

0

0

1

15

Казахстан

1

0

0

1

15

Нигерия

1

0

0

1

15

Сингапур

1

0

0

1

23

Канада

0

2

2

4

24

Польша

0

1

2

3

25

Австрия

0

1

0

1

25

Грузия

0

1

0

1

25

Индонезия

0

1

0

1

25

Новая Зеландия

0

1

0

1

25

Вьетнам

0

1

0

1

30

Греция

0

0

3

1

31

Бельгия

0

0

2

1

31

Германия

0

0

2

1

33

Азербайджан

0

0

1

1

33

Мексика

0

0

1

1

33

Словакия

0

0

1

1

33

Таиланд

0

0

1

1

33

Узбекистан

0

0

1

1

33

Венесуэла

0

0

1

1

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Александр Кравченко все материалы автора

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