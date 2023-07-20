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Сегодня, 11:58

Паралимпийский комитет России подписал соглашение с фондом «Защитники Отечества»

Виктория Кравченко
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Паралимпийский комитет России (ПКР) и государственный фонд поддержки участников специальной военной операции (СВО) «Защитники Отечества» заключили договор о сотрудничестве.

«В рамках реализации настоящего соглашения стороны будут стремиться объединить усилия для организации и оказания поддержки ветеранам боевых действий, принимавшим участие в СВО, по реабилитации средствами физической культуры и спорта, а также вовлечению их в паралимпийское движение России», — предает пресс-служба ПКР ТАСС.

Мероприятие прошло в Музее Победы в рамках первого форума для ветеранов боевых действий СВО «Справедливость. Забота. Уважение». Соглашение подписывали председатель госфонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева и президент ПКР Павел Рожков.

Источник: https://tass.ru/sport/18320087
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