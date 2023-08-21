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Сегодня, 14:56

Глава ПКР сообщил, что только один российский паралимпиец сменил гражданство

Виктория Кравченко
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Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков, что из паралимпийцев гражданство сменила велогонщица Светлана Мошкович.

«Велосипедистка Светлана Мошкович уже давно живет в Австрии, получила там образование. Она обратилась к нам с просьбой о смене гражданства. Мы не стали ей чинить никаких препятствий», — цитирует Рожкова «РИА Новости».

Ранее российский гимнаст Давид Белявский признался, что не понимает, почему отечественные спортсмены принимают решение менять гражданство.

В марте 2023 года МОК рекомендовал допускать к соревнованиям в нейтральном статусе тех россиян, которые не выражали публичную поддержку СВО, а также не связаны с военными структурами. Однако решение не распространяется на командные виды спорта.

Олимпиада в Париже пройдет летом 2024 года с 26 июля по 11 августа.

Источник: https://rsport.ria.ru/20230821/rozhkov-1891289503.html
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