Глава ПКР сообщил, что только один российский паралимпиец сменил гражданство

Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков, что из паралимпийцев гражданство сменила велогонщица Светлана Мошкович.

«Велосипедистка Светлана Мошкович уже давно живет в Австрии, получила там образование. Она обратилась к нам с просьбой о смене гражданства. Мы не стали ей чинить никаких препятствий», — цитирует Рожкова «РИА Новости».

Ранее российский гимнаст Давид Белявский признался, что не понимает, почему отечественные спортсмены принимают решение менять гражданство.

В марте 2023 года МОК рекомендовал допускать к соревнованиям в нейтральном статусе тех россиян, которые не выражали публичную поддержку СВО, а также не связаны с военными структурами. Однако решение не распространяется на командные виды спорта.