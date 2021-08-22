Два положительных теста на коронавирус зафиксированы в команде ПКР перед Играми в Токио

В команде Паралимпийского комитета России (ПКР) перед Играми в Токио два человека сдали положительные тесты на коронавирус, сообщил исполняющий обязанности президента организации Павел Рожков.

«Все прибывшие в Токио члены делегации ПКР были протестированы отрицательно в аэропорту. При ежедневном скрининговом тестировании в Паралимпийской деревне у двух сотрудников нашей делегации — тренера и врача команды — на второй день были выявлены положительные тесты. настоящий момент оба помещены в карантин в специальный обсерватор», — цитирует Рожкова ТАСС.

Всего зафиксировано более 100 случаев заражения коронавирусом среди лиц, задействованных в проведении Паралимпиады, которая пройдет с 24 августа по 5 сентября.