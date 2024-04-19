Остальные
Главная
Остальные

Сегодня, 15:30

Биатлонисты и лыжники бросают сборную ради внутреннего комфорта. Причины ухода звезд на самоподготовку

Биатлонисты Халили, Бабиков и Резцова будут готовиться к новому сезону самостоятельно
Сергей Подушкин
Обозреватель
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Карим Халили, Юлия Ступак и Сергей Устюгов
Карим Халили, Юлия Ступак и Сергей Устюгов.
В сезоне-2024/25 многие сильные спортсмены также планируют готовиться самостоятельно.

В Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) и в Союзе биатлонистов России (СБР) на днях определились с кандидатами в сборные России по этим видам спорта в сезоне-2024/25. Списки для централизованной подготовки еще надо будет утвердить, но это скорее формальность. А вот отсутствие в тренерских группах ряда ведущих лыжников и биатлонистов бросается в глаза. Вновь, как и в прошлом сезоне, фактически на самоподготовке останутся Сергей Устюгов, Александр Логинов, Антон Бабиков, Кристина Резцова. Да и лучший биатлонист конца зимы — начала весны Карим Халили также решил тренироваться самостоятельно. Зачем же они добровольно лишают себя централизованного финансирования? И лишают ли?

Биатлонист Антон Бабиков
Антон Бабиков.
Фото Global Look Press

Плюсы важнее минусов

По идее, в наше время спортсмен вполне может найти себе тренера в национальной команде: есть разные группы, разные методики, подходы, пусть все же и не индивидуальные. Так, в мужском биатлоне в следующем сезоне продолжат работы группы Юрия Каминского и Сергея Башкирова, но ни одна из них не привлекла Бабикова, Логинова и Халили. Что касается Антона с Александром, то они и в сезоне-2023/24 работали отдельно от национальной команды вместе с Александром Поварницыным по планам специалиста Дмитрия Шукаловича.

Так называемый Союз трех биатлонистов честно рассказывал об особенностях своего быта, подготовки и финансирования. В частности, Бабиков говорил о материальной помощи от региона, определенной поддержке и со стороны спонсоров. Да и в Центре спортивной подготовки (ЦСП) тоже были готовы выделять финансы, пусть для этого требовалось выполнить немало бюрократических формальностей. При этом ребятам приходилось самим устраивать тренировочные сборы, заниматься логистикой (в частности, ездить на подготовку на собственных машинах, тратя деньги только на бензин), организовывать правильное и относительно недорогое питание, которое частично приходилось оплачивать самим. Бабиков больше всего жаловался на отсутствие необходимой медицинской поддержки — нехватку врача хорошей или даже средней квалификации, а также сильных спортивных массажистов.

Андерс Бессеберг. «То, что Бессеберг действовал в интересах России, — это бред». Интервью Виктора Майгурова

К тому же сотрудничество с тренером на удаленке также вызывало вполне понятные трудности. В оперативном режиме на тренировках биатлонистам приходилось подсказывать друг другу на рубежах по стрельбе, а также на трассах по лыжной подготовке. Лыжи тот же Бабиков также частично покупает самостоятельно, пусть и по линии сборной инвентарь и лыжная обувь выделяются. При этом Логинов и Бабиков вполне довольны своей спортивной жизнью на самоподготовке, поскольку считают, что они лучше чувствуют свои организмы и получают от такой индивидуальной работы больше плюсов, чем минусов. А вот Поварницын все же решил вернуться на централизованную подготовку.

Каминский публично никого не осуждает, но при этом прозрачно намекает на то, что удобство биатлонисты ставят выше достижения результатов. «К сожалению, думаю, что уходы на самоподготовку тоже связаны с поиском внутреннего комфорта. А поиски результата остаются на втором плане», — заявлял он RT осенью 2023-го.

Лыжник Сергей Устюгов
Сергей Устюгов.
Фото Global Look Press

Устюгов не вернулся из-за отказа тренера

Кстати, в структуре мужской и женской сборных нынче произошла, можно сказать, революция. Вместо равнозначных групп теперь появятся основная и резервная команды. У мужчин «основу» возглавил как раз Каминский, с которым, как и с наставником резервистов Башкировым, не настроен сотрудничать Халили. Что и понятно, ведь его союз с Артемом Истоминым приносит плоды: с середины февраля он выиграл шесть личных гонок на спартакиаде, чемпионате страны, Кубке России и Кубке Содружества. Однако теперь Истомин по решению с СБР будет тренировать резервную женскую сборную, а, значит, Кариму придется готовиться с ним за счет региона.

Кристина Резцова останется на самоподготовке, попробует себя «в самостоятельном плавании» и Полина Шевника. В свою очередь один из лидеров национальной команды Виктория Сливко вернется с самоподготовки в основную команду к Михаилу Шашилову, где будет работать ее тренер Андрей Падин. При этом вне централизованной подготовки по результатам оказались, в частности, Максим Цветков, Наталья Гербулова и другие... Глава СБР Виктор Майгуров, кстати, не видит в этом какой-то проблемы: в свое время в бытность спортсменом он также тренировался самостоятельно, за региональный счет.

Елена Вяльбе. «Писали, что вся лыжня в крови и нулевая видимость. Как тогда они увидели кровь?» Вяльбе ответила разбившимся юниоркам

В лыжах глава ФЛГР Елена Вяльбе также не хочет ставить палки в колеса тем, кто настроен на самоподготовку, тем более что таковых всего трое — бывшие подопечные Маркуса Крамера Сергей Устюгов и Юлия Ступак, а также Ермил Вокуев. К тому же, по словам Вяльбе, Устюгов был готов перейти в группу к Петру Седову (там тренируется сестра молодого наставника Анастасия Кулешова и перспективная молодежь), но специалист ему отказал. А с другими Сергей работать не хочет, пусть вместе со Ступак числится в группе Егора Сорина.

Правда, не исключено, что Устюгов и Ступак на какие-то сборы будут ездить вместе с подопечными Сорина, но вряд ли соберутся готовиться по тренировочным планам Егора. «Я не в основном составе, а на самоподготовке! Это совершенно разные вещи! За зарплату мою не беспокойтесь. Где надо — везде уволилась. Просто так держать нигде не будут. Я сейчас уже свободный спортсмен, идущий по своему пути самостоятельно. Тяжело ли это? Морально — очень. Но я иду дальше», — написала в соцсетях Ступак. Храбро, хотя не стоит забывать, что Юлия прошлый сезон провалила.

Сборная России по биатлону
Сборная России по лыжным гонкам
Александр Логинов (биатлон)
Антон Бабиков
Карим Халили
Кристина Резцова
Сергей Устюгов
6
14
Читайте также
Раскрыты детали непростой судьбы чемпиона СССР по футболу Глухотко
Легкоатлетов раскритиковали за призовые на Олимпиаде в Париже
Комплекс РЭБ «Волнорез» защитил ТОС «Солнцепек» от потока FPV-дронов ВСУ
«Семак приелся? Фергюсон 27 лет в «МЮ» работал и не приедался». Семшов — о чемпионской гонке в РПЛ, увольнении Лички и следующем тренере «Спартака»
ABC сообщил об ударе Израиля по объекту в Иране
Хирург рассказал об уникальности случая девочки с «маской Бэтмена»
Популярное видео
«Настоящий «Локомотив» в финале вы еще не видели»: итоги первого матча
«Металлург» повел в финальной серии Кубка Гагарина
«Колорадо» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
Руслан Исхаков дебютировал в «Айлендерс»
«Айлендерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Защитник Миронов может уйти из «Динамо»
Яковлев: выход в финал, битва за кубок с «Локомотивом»
«Филадельфия» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
Гребенкин: серия с «Автомобилистом», плей-офф «Магнитки»
Разин и его «Магнитка» — в финале Кубка Гагарина
«В плей-офф команда перевоплотилась». Галкин: бронза «Автомобилиста»
«Лос-Анджелес» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Альмерия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 14 апреля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Этот человек был одержим препаратами». Умер еще один звездный бодибилдер

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости