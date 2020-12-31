Сборная России по красоте. Они победили в Instagram

Чертова дюжина российских спортсменок, которые привлекают к себе внимание не только выступлениями, но и соблазнительными фото.

Бесконечный коронавирусный карантин 2020 года подтвердил перспективность жанра бьюти-блогов спортсменок в Instagram. Когда девушка раскручивает себя не только при помощи снимков с соревнований и тренировок, но и благодаря сексапильным фото, подчеркивающим ее привлекательность. Благо спортивные формы большинства звездных атлеток этому способствуют, да простят нас феминистки. Конечно, сейчас в моду все больше входит Tik Tok, где нужно нечто большее, чем фотогеничность и томные позы. Но красивые фото для Instagram все равно помогают спортсменкам стать популярными и даже в определенном смысле самоутвердиться. Разумеется, если они не принимают близко к сердцу посты хейтеров.

Жанр Swimsuit Issue (фото спортивных девушек в купальниках) американский журнал Sports Illustrated начал продвигать еще в 1960-е годы. А с 1990-х вместо профессиональных моделей на снимках все чаще начали появляться действующие спортсменки. И упреки в их адрес, что они нарушают некие моральные устои и ищут дешевой популярности, — это пустые разговоры. Жизнь показывает, что этот способ раскрутки начал развиваться и за пределами журнального глянца, особенно в период самоизоляции, когда у спортсменок появилось больше свободного времени. И это точно не треш-контент. Ведь если мир перестанет восхищаться женской красотой, то Армагеддон наступит совсем не из-за коронавируса.

«СЭ» выделил российских спортсменок, о бьюти-блогах которых чаще всего писали в 2020 году и которые имеют весомое количество подписчиков (более 20 000). Конечно, на фоне «миллионеров» Instagram цифры не впечатляют, но что есть, то есть. В рейтинг не включены девушки, завершившие спортивную карьеру. Например, гимнастка Каролина Севастьянова (517 000 подписчиков), боец ММА Анастасия Янькова (196 000) или теннисистка Софья Жук (72 400). Также мы считаем, что по формату в наш рейтинг не проходят знаменитые фигуристки Евгения Медведева (846 000), Алина Загитова (836 000) и волейболистка Татьяна Кошелева (112 000), на страницах которых практически нет постановочных фото в купальниках. Это не значит, что мы не считаем их красивыми. Просто здесь важны рамки жанра. Кто же вошел в нашу «сборную России по красоте»?

1) Александра Солдатова

Вид спорта: художественная гимнастика

Подписчики: 446 000

Возраст: 22 года

Перспективы: четырехкратная чемпионка мира буквально на днях объявила о завершении карьеры, но все равно признана лидером нашего рейтинга. В первую очередь потому, что в нынешнем году она была одной из самых активных представительниц нашего спорта в Instagram и существенно увеличила число своих подписчиков.

2) Дарья Клишина

Вид спорта: легкая атлетика

Подписчики: 337 000

Возраст: 29 лет

Перспективы: пропустила из-за травмы чемпионат мира-2019 и не выступала в этом году из-за карантина и санкций в отношении Всероссийской федерации легкой атлетики. При этом в конце года вышел клип «Дубай», где Дарья поет и меняет наряды. Клишина сохраняет неплохие шансы вернуться в большой спорт в будущем сезоне, хотя выйти на прежний уровень ей будет очень тяжело.

3) Юлия Ефимова

Вид спорта: плавание

Подписчики: 209 000

Возраст: 28 лет

Перспективы: из-за пандемии не сумела приехать на чемпионат России, а международные соревнования в этом году отменили. Пляжные фото Ефимовой во время карантина иногда вызывали бурную реакцию у хейтеров, но поклонников спортивного таланта и красоты Юлии гораздо больше. Ждем одну из лучших брассисток мира на Олимпиаде-2021.

4) Елизавета Туктамышева

Вид спорта: фигурное катание

Подписчики: 206 000

Возраст: 24 года

Перспективы: одна из немногих действующих российских фигуристок, которая может демонстрировать свою сексуальность, не рискуя подвести подписчиков под статью о педофилии. Выиграла в этом году «Гран-при России», но из-за болезни провалила чемпионат страны и сохраняет шансы пробиться в сборную через дополнительный отбор.

5) Яна Куницкая

Вид спорта: ММА

Подписчики: 158 000

Возраст: 31 год

Перспективы: в августе вернулась по победные рельсы, побив на турнире UFC Юлию Столяренко из Литвы. Кроме того, Яна объявила, что в скором времени станет женой бойца смешанных единоборств Тиаго Сантоса. 1 апреля Яна объявила о своей беременности, но эта новость оказалась первоапрельской шуткой.

6) Мария Шурочкина

Вид спорта: синхронное плавание

Подписчики: 145 000

Возраст: 25 лет

Перспективы: Олимпиаду в Токио перенесли на год, но сборная России по синхронному плаванию продолжала тренироваться в интенсивном режиме. Так что у Шурочкиной сохраняются отличные шансы стать двукратной олимпийской чемпионкой. Правда, надо признать, что часть популярности Марии дает ее сестра — певица Нюша. Ну и жанр Swimsuit Issue дается синхронисткам легче всего, потому что артистизм и идеальный внешний вид в купальнике — это их работа.

7) Дарья Спиридонова

Вид спорта: спортивная гимнастика

Подписчики: 111 000

Возраст: 22 года

Перспективы: лидеры сборной России не участвовали в чемпионате страны из соображений безопасности, а на чемпионат Европы не поехала вся наша команда. Дарья — одна из самых изобретательных наших бьюти-блогеров. Ее снимки интересно смотреть не только из-за внешнего вида Спиридоновой.

8) Наталья Гончарова

Вид спорта: волейбол

Подписчики: 1 010 000

Возраст: 32 года

Перспективы: концовка прошлого сезона в волейболе получилась смазанной из-за коронавируса, так что Наталья осталась без трофеев. А вот в новом сезоне московское «Динамо» лидирует в «Суперлиге Париматч» и дошло до финала Кубка страны. И, конечно, надежды Гончаровой связаны с будущей Олимпиадой в Токио.

9) Ксения Коваленко

Вид спорта: футбол

Подписчики: 91 000

Возраст: 25 лет

Перспективы: в этом году вернулась в строй после тяжелой операции и стала чемпионкой России в составе ЦСКА. В этом году пока не играет из-за травмы. Ее страница в Instagram полостью опровергает утверждение, что футбол — не женственный вид спорта.

10) Яна Егорян

Вид спорта: фехтование

Подписчики: 77 000

Возраст: 27 лет

Перспективы: пропустила этот год в спорте из-за беременности, но ее история на Играх-2016 легла в основу художественного фильма «На острие». Вряд ли поедет в Токио, но не исключает возобновления карьеры после выхода из декрета.

11) Юлия Канакина

Вид спорта: скелетон

Подписчики: 76 000

Возраст: 25 лет

Перспективы: обычно проигрывает в результатах другой звезде российского скелетона — Елене Никитиной, но существенно опережает ее по подписчикам в Instagram. В январе Юлия выступит на чемпионате Европы, но шансов на медали у нее, если честно, не много.

12) Ульяна Баташова

Вид спорта: современное пятиборье

Подписчики: 28 000

Возраст: 26 лет

Перспективы: получает от «СЭ» wild card в «сборную по красоте», поскольку ее вид спорта не предполагает широкой известности. Зато Ульяна завоевала в этом году три золота на чемпионате России и сделала хорошую заявку на попадание в олимпийскую сборную.

13) Валентина Косолапова

Вид спорта: легкая атлетика

Подписчики: 26 100

Возраст: 23 года

Перспективы: еще одна обладательница wild card от «СЭ» как яркий пример спортсменки, которая заработала популярность не только на стадионе, но и в Instagram. С учетом проблем нашей легкой атлетики, шансы попасть на большие соревнования у Валентины не слишком велики. Но, возможно, она счастлива и без этого.