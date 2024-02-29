Путин призвал к здоровому образу жизни: «Бросай пить — вставай на лыжи»

Кандидат в президенты РФ, действующий глава государства Владимир Путин призвал россиян к здоровому образу жизни. Во время оглашения послания Федеральному собранию Путин произнес лозунг «бросай пить — вставай на лыжи».

«Помните народный лозунг? Каждый помнит эту шутку: бросай пить — вставай на лыжи. Вот это тот самый момент такой настал», — приводит слова Путина РИА «Новости».

Также глава государства объявил о запуске национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» и отметил, что в стране значительно снизилось употребление алкоголя. По словам президента, сейчас продолжительность жизни в России составляет 73 года. К 2030 году она должна составить 78 лет.

Ранее Путин поручил ежегодно строить не менее 350 спортивных объектов в регионах.

В 2023 году президент России заявлял, что российские власти ставят перед собой задачу вовлечь к 2030 году в систематические занятия спортом 70 процентов граждан страны. Для этого, по его словам, необходимо обеспечить дальнейшее развитие спортивной инфраструктуры во всех регионах России и обеспечить рост производства отечественных спортивных товаров и оборудования.

В феврале 2024 года Путин поручил Министерству спорта и Олимпийскому комитету России (ОКР) разработать предложения по участию российских спортсменов в Олимпийских играх-2024.