В Амурской области открылись российско-китайские зимние игры
В Благовещенске открылись международные российско-китайские зимние игры.
Соревнования на протяжении двух дней будут проходить на пограничной реки Амур. С приветственным словом выступил министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.
«Дорогие друзья, сегодня стоит замечательный солнечный день. Сегодня праздник спорта, праздник дружбы. Я желаю нашим спортсменам достойно выступить во имя дружбы России и Китая», — цитирует Чекункова ТАСС.
В рамках российско-китайских зимних игр пройдут соревнования по хоккею. В них примут участие по три команды от каждой страны. На следующий день на льду реки состоится авторалли.
Источник: ТАСС
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