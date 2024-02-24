В Амурской области открылись российско-китайские зимние игры

В Благовещенске открылись международные российско-китайские зимние игры.

Соревнования на протяжении двух дней будут проходить на пограничной реки Амур. С приветственным словом выступил министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

«Дорогие друзья, сегодня стоит замечательный солнечный день. Сегодня праздник спорта, праздник дружбы. Я желаю нашим спортсменам достойно выступить во имя дружбы России и Китая», — цитирует Чекункова ТАСС.

В рамках российско-китайских зимних игр пройдут соревнования по хоккею. В них примут участие по три команды от каждой страны. На следующий день на льду реки состоится авторалли.