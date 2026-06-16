Франция — Сенегал: судья ошибочно не назначил пенальти за фол на Мбаппе

На 58-й минуте матча 1-го тура группового этапа ЧМ-2026 Франция — Сенегал Садио Мане неаккуратно выполнил подкат, не сыграл в мяч, но попал в ногу Килиану Мбаппе. Судья Алиреза Фагани ошибочно не зафиксировал фол сенегальца и не назначил пенальти.

После продолжительной проверки видеоассистенты Абдулла Аль-Шехри, Армандо Вильярреал и Татьяна Гусман вмешались в действия рефери и предложили ему посмотреть повторы на мониторе.

Фагани это сделал, но, вопреки ожиданиям, объявил, что нападающий инициировал контакт. Потому арбитр пенальти все равно не назначил, а предложил сенегальцам выполнить удар от ворот.