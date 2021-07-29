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Павлюченкова и Рублев вышли в полуфинал микста на Олимпиаде в Токио

12:43
Андрей Рублев. Фото AFP
Андрей Рублев. Фото AFP
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Российские теннисисты Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублев вышли в полуфинал микста на Олимпиаде в Токио.

В четвертьфинале российская пара победила японцев Эну Сибахару и Бена Маклахлана — 7:5, 6:7 (0:7), 10:8.

Соперником Павлюченковой и Рублева по полуфиналу станет победитель матча Эшли Барти/Джон Пирс (Австралия) — Мария Саккари/Стефанос Циципас (Греция).

Теннис

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Микст

Парный разряд

1/4 финала

Анастасия Павлюченкова / Андрей Рублев (Россия) — Эна Сибахара / Бен Маклахлан (Япония) — 7:5, 6:7 (0:7), 10:8

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Иван Торопцев все материалы автора

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