Павлюченкова и Рублев вышли в полуфинал микста на Олимпиаде в Токио
12:43
Российские теннисисты Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублев вышли в полуфинал микста на Олимпиаде в Токио.
В четвертьфинале российская пара победила японцев Эну Сибахару и Бена Маклахлана — 7:5, 6:7 (0:7), 10:8.
Соперником Павлюченковой и Рублева по полуфиналу станет победитель матча Эшли Барти/Джон Пирс (Австралия) — Мария Саккари/Стефанос Циципас (Греция).
Теннис
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Микст
Парный разряд
1/4 финала
Анастасия Павлюченкова / Андрей Рублев (Россия) — Эна Сибахара / Бен Маклахлан (Япония) — 7:5, 6:7 (0:7), 10:8
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