Российский теннисист Карен Хачанов после выхода в 1/2 финала Олимпиады-2020 в Токио (Япония) заявил, что в данный момент его мысли связаны со следующим матчем, а не медалями.

— Вы вышли в полуфинал, гарантированно будете бороться уже за какую-то медаль. Как теннисист, который привык играть турниры навылет без всяких медалей, вы уже осознаете, что такое медаль, Олимпийские игры или пока для вас это рядовой турнир, которых миллион в году?

— Пока не хочу задумываться о том, что впереди медали. Не раз говорил, что хочу участвовать в Олимпиаде, это приоритет для меня в этот период времени, что 100% поеду. С детства мечтал выступать на Олимпиаде, тем более, бороться за медали. Если думать, что это рядовой турнир, я уже в полуфинале, выиграл четыре матча, чувствую себя хорошо, буду настраиваться на следующие матчи. Потом уже буду уже осознавать, за что бьемся, — сказал Хачанов.

Ранее, 29 июля, 25-летний Хачанов победил француза Уго Умбера (7:6 (7:4), 4:6, 6:3) в матче 1/4 финала Олимпийских игр.