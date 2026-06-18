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Фигурное катание

18 июня, 14:10

Губерниев готов приехать на открытие школы Загитовой в Казани: «Со мной и без меня это будут два разных мероприятия»

Александр Абустин
корреспондент

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» высказался о возможном посещении открытия школы фигурного катания Алины Загитовой в Казани 31 августа.

«У школы есть директор, если позвонят и пригласят, безусловно, рассмотрю это. Все будет зависеть от заманчивости предложения. Разумеется, со мной и без меня это будут два разных мероприятия. Вся Россия знает об этом. Но надо будет смотреть, поскольку 30 августа я работаю в Санкт-Петербурге, а 1 сентября — в Москве. Сумею ли добраться — вопрос. Но, конечно, рассмотрю такую возможность, если ко мне обратятся», — сказал Губерниев «СЭ».

24-летняя Загитова является олимпийской чемпионкой 2018 года в одиночном катании, чемпионкой мира (2019) и Европы (2018). На Играх в Пхенчхане она также завоевала серебро в командных соревнованиях.

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Алина Загитова
Фигурное катание
Дмитрий Губерниев
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