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18 июня, 01:00

Англия победила Хорватию на чемпионате мира, Кейн сделал дубль

Алина Савинова
Фото Reuters

Сборная Англии одержала победу над сборной Хорватии в матче 1-го тура группового турнира чемпионата мира-2026 — 4:2. Игра проходила на стадионе «AT&T» в Арлингтоне (США).

У англичан дубль оформил Харри Кейн. На 12-й минуте он со второй попытки реализовал пенальти. Также по голу за сборную Англии забили Джуд Беллингем и Маркус Рэшфорд. У хорватов в этом матче отличились Мартин Батурина и Петар Муса.

Англия набрала 3 очка и возглавила группу L, у ее соперников по квартету пока нет очков. 23 июня англичане сыграют с Ганой. Хорватия на следующий день проведет матч против Панамы.

Чемпионат мира. Группа L.
17 июня, 23:00. AT&T Stadium (Арлингтон)
Англия
4:2
Хорватия

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