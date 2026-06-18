Англия победила Хорватию на чемпионате мира, Кейн сделал дубль

Сборная Англии одержала победу над сборной Хорватии в матче 1-го тура группового турнира чемпионата мира-2026 — 4:2. Игра проходила на стадионе «AT&T» в Арлингтоне (США).

У англичан дубль оформил Харри Кейн. На 12-й минуте он со второй попытки реализовал пенальти. Также по голу за сборную Англии забили Джуд Беллингем и Маркус Рэшфорд. У хорватов в этом матче отличились Мартин Батурина и Петар Муса.

Англия набрала 3 очка и возглавила группу L, у ее соперников по квартету пока нет очков. 23 июня англичане сыграют с Ганой. Хорватия на следующий день проведет матч против Панамы.