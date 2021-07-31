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Нидерланды завоевали четвертое золото на Олимпиаде в Токио

10:48
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Киран Бадлу из Нидерландов победил в финале соревнований по парусному спорту в классе RS:X на Олимпиаде в Токио.

Золото Бадлу стало для Нидерландов четвертым на Играх в Японии.

Серебряная медаль — у француза Тома Гояра, бронза — у китайца Би Куня.

Парусный спорт

Фудзисава (Япония)

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

RS:X

Финал

1. Киран Бадлу (Нидерланды) — 37

2. Тома Гояр (Франция) — 74

3. Би Кунь (Китай) — 75

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Иван Торопцев все материалы автора

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