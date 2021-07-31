Нидерланды завоевали четвертое золото на Олимпиаде в Токио
10:48
Киран Бадлу из Нидерландов победил в финале соревнований по парусному спорту в классе RS:X на Олимпиаде в Токио.
Золото Бадлу стало для Нидерландов четвертым на Играх в Японии.
Серебряная медаль — у француза Тома Гояра, бронза — у китайца Би Куня.
Парусный спорт
Фудзисава (Япония)
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Мужчины
RS:X
Финал
1. Киран Бадлу (Нидерланды) — 37
2. Тома Гояр (Франция) — 74
3. Би Кунь (Китай) — 75
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