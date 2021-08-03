Британец Скотт выиграл золото Олимпиады в Токио в классе гоночных яхт «Финн»
09:24
Британец Джайлз Скотт выиграл золото Олимпиады в Токио в классе гоночных яхт «Финн». Второе место занял венгр Жомбор Берец. Замкнул тройку испанец Хоан Кардона.
Парусный спорт
Фудзисава (Япония)
Олимпийские игры
Мужчины
Финн
Финал
1. Джайлз Скотт (Великобритания) — 36
2. Жомбор Берец (Венгрия) — 39
3. Хоан Кардона (Испания) — 51
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