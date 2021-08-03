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Британец Скотт выиграл золото Олимпиады в Токио в классе гоночных яхт «Финн»

09:24

Британец Джайлз Скотт выиграл золото Олимпиады в Токио в классе гоночных яхт «Финн». Второе место занял венгр Жомбор Берец. Замкнул тройку испанец Хоан Кардона.

Парусный спорт

Фудзисава (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

Финн

Финал

1. Джайлз Скотт (Великобритания) — 36

2. Жомбор Берец (Венгрия) — 39

3. Хоан Кардона (Испания) — 51

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