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Китай завоевал 20-ю золотую медаль на Олимпиаде в Токио

09:58
Лу Юньсю. Фото Reuters
Лу Юньсю. Фото Reuters
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Китаянка Лу Юньсю завоевала золотую медаль в парусном спорте на Олимпиаде в Токио.

Это золото стало 20-м для Китая на Играх в Японии.

Второе место заняла француженка Шарлин Пикон, третьей стала британка Эмма Уилсон.

Парусный спорт

Фудзисава (Япония)

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

RS:X

Финал

1. Лу Юньсю (Китай) — 20,02

2. Шарлин Пикон (Франция) — 20,34

3. Эмма Уилсон (Великобритания) — 20,38

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Иван Торопцев все материалы автора

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