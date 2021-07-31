Китай завоевал 20-ю золотую медаль на Олимпиаде в Токио
09:58
Китаянка Лу Юньсю завоевала золотую медаль в парусном спорте на Олимпиаде в Токио.
Это золото стало 20-м для Китая на Играх в Японии.
Второе место заняла француженка Шарлин Пикон, третьей стала британка Эмма Уилсон.
Парусный спорт
Фудзисава (Япония)
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Женщины
RS:X
Финал
1. Лу Юньсю (Китай) — 20,02
2. Шарлин Пикон (Франция) — 20,34
3. Эмма Уилсон (Великобритания) — 20,38
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